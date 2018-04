Pilsēta gaida aktīvās atpūtas cienītājus

Jaunumi Sabiedrība | 26. aprīlis 2018 | 19:16

Līdz ar vasaras tuvošanos, cilvēki sāk pievērsties aktīvai atpūtai. Pilsētā ir daudz iespēju savienot patīkamo ar lietderīgo. 28. aprīlī sezonu atklāj pie Stropu ezera izveidotais piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”. To iemīļojuši gan pilsētnieki, gan tūristi. Šeit ir sešas šķēršļu trases, kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bērniem. No plkst. 10 līdz 19.00 šeit gaidīti gan bērni, gan pieaugušie, ģimenes un piedzīvojumu baudītāju grupas.

Esplanādes parkā ir grandiozs Baltijā pirmais veloparks. Tās ir dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona, kurās var jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku.

Pašā Daugavpils centrā, viesnīcā ,,Park Hotel Latgola” var iznomāt velosipēdus un apskatīt pilsētu, griežot pedāļus un baudot atpūtai piemērotos laika apstākļus.

Sākoties tūrisma sezonai, pa Daugavu sāks kursēt plosts ,,Sola” un liellaiva ,,Dina”. Līdzās braucienam pa Daugavu, būs iespēja arī klausīties gida stāstījumu. Aktīvai un veselīgai atpūtai gan ziemā, gan vasarā var pievērsties Stropu ezera zonā. Stropu velotrasi ir iemīļojuši gan profesionāli sportisti, gan amatieri, gan aktīva dzīvesveida cienītāji. Stropu pludmalē pilsētnieku ērtībai pieejama četri augstākās kvalitātes volejbola laukumi. 2017. gada grantu programmas 10 uzvarētāju vidū bija IK,,Arimaj”. Artemjevu ģimene nodarbojas ar laivu un ar to saistītā inventāra nomu un savus pakalpojumus piedāvā jau otro sezonu. Jevgēnijs stāsta, ka šai sezonai ir iegādāti ģimenes kaijaki. Kopā to ir jau 11. Daugavas krastā un uz salas Gajoka rajonā tiek veidotas atpūtas zonas. Šajā sezonā saviem klientiem piedāvās arī plostu, kura pārvietošanās zona būs ,,Daugavas loki”. Jāpiebilst, ka pilsētnieku un tūristu atpūta arī šajā sezonā būs ne tikai prieku, jaukas emocijas un veselību nesoša, bet arī droša. Jau kārtējo reizi Daugavpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi divus Zilā karoga apbalvojumu godalgas. Tie tiks uzstādīti Lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē un pludmalē ,,Stropu vilnis”. Zīmīgi, ka centrālajā pludmalē tas plīvo jau no 2006., bet pludmalē ,,Stropu vilnis” – no 2008. gada. Izmantosim visas iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai Daugavpilī!

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv