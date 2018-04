Aprit 32 gadi kopš Černobiļas kodolkatastrofas

Jaunumi Pasaulē | 26. aprīlis 2018 | 09:53

LR LR

Trešdien, 25. aprīlī, aprit 32 gadi kopš kodolkatastrofas Černobiļas atomelektrostacijā, kur uzsprāga viens no reaktoriem.

Lai arī šobrīd avārijas vietu klāj betona pārsegs, kā arī notiek pakāpeniska šīs atomelektrostacijas noņemšana no ekspluatācijas, atsevišķās vietās radioaktīvā piesārņojuma līmenis joprojām ir pietiekami augsts.

1986. gada 26. aprīlī plkst. 1.23 nakts laikā uzsprāga Černobiļas atomelektrostacijas ceturtais reaktors. Lai novērstu avārijas sekas notikumā vietā, uz likvidēšanas darbiem tika nosūtīti ap 800 000 cilvēku no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas un citām Padomju Savienības republikām.

Savukārt no avārijas vietas tuvējās apkaimes tika evakuēti teju 100 000 cilvēku, no kuriem puse bija atomelektrostacijas darbinieki un viņu ģimenes no Pripjatas pilsētas.

Lai arī pagājuši vairāki desmiti gadu, eksperti norādījuši, ka cilvēki Černobiļā uz dzīvi varēs atgriezties tikai pēc 1000 gadiem.

LSM