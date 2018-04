Kā var pelnīt ar blogošanu?

Jaunumi Sabiedrība | 24. aprīlis 2018 | 22:19

Mūsdienās būt par blogotāju jeb emuāru autoru un ar to arī reāli nopelnīt naudu vairs nav nekas pārsteidzošs pat tepat Latvijā. Ja arī jūs prātojat pievienoties blogotāju pulkam, lai tā vietā, lai domātu par to, kur viegli aizņemties naudu nākamajam lielajam pirkumam (lån penge nemt), jūs to vienkārši varētu nopelnīt ar šo papildus hobiju, tad jums noderēs mūsu sagatavotais pārskats par to, kā ir iespējams pelnīt ar blogošanu.

1. E-pastu saraksts (katra e-pasta abonenta monetizācija)

Vissvarīgākais aktīvs, ko jūs esat kā bloga autori varat uzkrāt, ir jūsu abonentu e-pastu saraksts. Šī ir jūsu komanda, jūsu auditorija, jūsu cilts, tie būs lasītāji, kuri atgriezīsies jūsu blogā un turpinās lasīt tā saturu, un kuros jūs būsiet radījuši pietiekami daudz uzticības, lai viņi potenciāli vēlētos pirkt no jums (vai nu produktus, ko paši izveidojat vai arī tādus, kurus vienkārši reklamējat), vai arī ir gatavi noklikšķināt uz sponsorēto saišu produktiem, kurus iesakāt. Lai arī jūs varat, un noteikti arī pelnīsiet naudu ar uznirstošajām reklāmām savā blogā, tomēr jūsu lielākā naudas pelnīšanas iespēja būs ar jūsu e-pasta sarakstu. Sāciet veidot savu apmeklētāju un abonentu e-pasta sarakstu, tiklīdz uzsākat savu blogu – dodiet iespēju lasītājiem pierakstīties uz jaunumiem. Jūsu e-pasta saraksts ir jūsu svarīgākais līdzeklis.

2. Bloga apmeklētāju plūsma (lapas apmeklējumu monetizācija jeb pārvēršana naudā)

Dažādās blogošanas nišās ir visai reāli nopelnīt no 0,01 – 0,25 eiro par vienu lapas skatījumu, kas saistīts ar reklāmas uznirstošo logu attēlošanu jūsu blogā. Tātad, ja jūsu blogu mēnesī apmeklē kā minimums 1000 reizes (ļoti viegli panākams mērķis), tad varat nopelnīt starp 10 līdz 25 eiro mēnesī, kas segs bloga uzturēšanas izmaksas. Jo lielāka apmeklējumu plūsma, jo lielākas iespējas šo summu palielināt. Jo vairāk laika jūs pavadīsiet satura veidošanai un publicēšanai, pieaugs arī e-pasta abonentu saraksts un jūsu bloga auditorija kļūs vērtīgāka un ienesīs jums vairāk naudas. Lai arī nav viegli nopelnīt lielas naudas summas tikai ar blogošanu, viena no labākajām lietām par blogiem ir tā, ka laika gaitā tā vērtība tikai pieaug, kā arī plūsma no Google meklētājprogrammas, un katru gadu jūs varat iegūt arvien vairāk un vairāk naudas. Tas ir iemesls, lai papildus apgūtu arī SEO (meklētājprogrammu optimizācija), jo tas ir tas, kas pelnīs jums naudu ilgtermiņā. Šo metodi visai izplatīti izmanto, piemēram, Dānijā (DK). Google organiskā apmeklētāju plūsma ir visienesīgākā apmeklētāju satiksmes stratēģija.

3. Jūsu bloga niša ir ļoti svarīga

Cik daudz naudas jūs varēsiet nopelnīt ar blogošanu lielā mērā ir atkarīgs no nišas, kuru pārstāv jūsu blogs. Piemēram, ja izmantojat savu blogu, lai rakstītu par personīgo finanšu pasauli, jums būs daudz vieglāk pelnīt naudu, jo jūs varēsiet potenciāli saņemt lielākas komisijas un lielākas maksas no reklāmdevējiem, nekā, piemēram, ja rakstīsiet par laikapstākļiem. Jūsu blogam ir jāspēj pārdot produktus un reklāmas vietas, papildus tam, ka tam ir jāspēj piesaistīt liela auditorija. Iespējams, vēlēsieties blogu rakstīt divās valodās, piemēram, latviešu un angļu vai latviešu un krievu, lai sasniegtu vairāk lasītāju. Tātad izvēlies nišu, par kuru jūs patiešām interesējaties, un tādu, kas var jums palīdzēt nopelnīt naudu (t.i., protams, ja vēlaties pelnīt naudu ar blogošanu). Daži blogu autori var veiksmīgi apvienot vairākas nišas, piemēram, ceļojumi un ar to saistīto produktu atsauksmes, lai maksimizētu monetizācijas iespējas.



