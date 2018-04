Dzejniece Jekaterina Andrejeva ceļu iezīmēja ar likteni

Dvīņi

21. maijs

- 21. jūnijs

Centies mazāk ietekmēties no apkārtējo viedokļa, lai arī cik autoritatīvs tas neliktos. Atceries, ka mēs katrs esam individualitātes, no kurām katrai ir vajadzīga sava pieeja, savs ceļš uz panākumiem. Iespējams, ka tev nedaudz traucēs nedrošības sajūta, kuru pārvarēt spēsi vien tad, kad uzdrīkstēties rīkoties, pēc paša vēlmēm un saprašanas. Saskarsme ar līdzgaitniekiem, ģimenes locekļiem tev nesagādās nekādas problēmas, var pat teikt, sapratīsieties no pusvārda.