Šonedēļ pirmizrāde režisores Paulas Pļavnieces iestudējumam „Lutišķi. Simtgade”

Jaunumi Kultūra | 24. aprīlis 2018 | 19:39

27. aprīlī plkst. 18.30 Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde režisores Paulas Pļavnieces iestudējumam „Lutišķi. Simtgade”, kura apakšnosaukums ir „traģēdija pierobežā”. Lugas autore ir Justīne Kļava, scenogrāfiju un kostīmus veidojusi māksliniece Dace Sloka.

Taujātas par to, kas bija galvenais vadmotīvs, pie kura radošā komanda pieturējās visa darba procesa laikā, režisore un dramaturģe atzīmējušas, ka vēlējās būt godīgas no sākuma līdz galam. Izrādes mērķis nav nedz kādu nopelt, nedz slavināt, tās galvenais uzdevums ir rosināt diskusiju.

„Lutišķi. Simtgade” ir stāsts par Latvijas sabiedrību šodienā. Izrādes darbība norisinās Lutišķos, kāda iedomāta Latvijas austrumu pierobežas ciemata amatierteātrī, kas darbojas bijušā bērnudārza telpās. Uz Lutišķiem no Rīgas atbrauc jauna režisore Inese, kas cer Latvijas simtgadei par godu iestudēt Raiņa lugu „Spēlēju, dancoju”, bet viņai par lielu pārsteigumu vietējā amatierteātrī tekošā latviešu valodā runā tikai viens cilvēks. Jāatzīmē, ka, kā jau pierobežas miestiņā mēdz būt, Lutišķi ir kontrastiem bagāts ciems, kurā sadzīvo vairāku etnisko grupu pārstāvji. Iestudējums, kas reizē ir arī jaunās režisores diplomdarbs, nokļūst uz sabrukšanas robežas gan finansējuma trūkuma, gan valodu barjeras dēļ.

Aktrise Žanna Lubgāne par savām emocijām, pirmo reizi izlasot lugu: „Mana pirmā doma bija: „Vai tiešām mēs par to runāsim skaļi?” Patiesībā man tas likās pārsteidzoši un patiesi saviļņojoši, ka par problēmsituācijām, kas ir tik aktuālas Latgalē, vēlas runāt šīs jaunās meitenes no Rīgas. Šajā izrādē tiks atspoguļots tas, kas dažkārt uzplaiksnī katra galvā, un tas nozīmē, ka šāda problēma mūsu valstī tik tiešām pastāv. Izrādē tiek runāts arī par to, ka daudzas lietas un viedokļus ļoti ietekmē mūsu informatīvā telpa, kurā bieži vien viss tiek mākslīgi uzpūsts. Tomēr gribas skatītājiem atgādināt, ka cilvēciskās attiecības ir visa pamatā. Mēs visi vēlamies mieru un alkstam pēc laimes un sapratnes. Tāpēc vēlos mūsu skatītājiem novēlēt: mīliet viens otru!”

Lomās: Zanda Mankopa, Miroslavs Blakunovs, Inese Ivulāne – Mežale, Kristīne Veinšteina, Mihails Abramovs, Jurijs Losevs, Žanna Lubgāne, Irina Kešiševa, Karīna Sidina. Iestudējumā iesaistītie aktieri runās latviski, krieviski un latgaliski.

Pirmizrāde: 27. aprīlī plkst. 18.30. Tuvākās izrādes: 28. aprīlī plkst. 18.00, 26. maijā plkst. 18.00.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520), Biļešu paradīze kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Iestudējums top ar Valsts kultūrkapitāla atbalstu.

*Lutišķu pagasts un Lutišķu amatierteātris ir izdomātas vienības. Jebkāda izrādē redzamo tēlu saistība ar reāliem cilvēkiem ir sakritība.

Daugavpils.lv