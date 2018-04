Rotko centram pieci gadi

Jaunumi Kultūra | 24. aprīlis 2018 | 19:35

24. aprīlī aprit pieci gadi, kopš durvis vēra viens no 21. gadsimta ambiciozākajiem kultūras projektiem Austrumeiropā – Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.

Vēl pirms Rotko centra atklāšanas 2013. gada 24. aprīlī tika noiets garš ceļš, lai ideja, kas radās tālajā 2002. gadā, tiktu īstenota un Daugavpilī taptu unikāls veltījums Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko piemiņai ar iespēju skatīt miljoniem vērtus mākslinieka oriģināldarbus. Fakts, ka 20. gadsimta pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka Marka Rotko (Markusa Rotkoviča) dzimtā pilsēta ir kādreizējā Dvinska Krievijas impērijā (tagadējā Daugavpils Latvijas Republikā), līdz tam nebija plaši apspriests starptautiskā mērogā.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir izvietots Daugavpils cietokšņa vēsturiskajā Artilērijas arsenāla ēkā, kas būvēta 1833. gadā. Lai rekonstruētu Artilērijas arsenāla ēku un tajā izveidotu Rotko centru, tika izstrādāti un apstiprināti trīs dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti. Projektus īstenoja Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Rotko ģimeni un atbalstītājiem visā pasaulē. Kopumā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tapšana izmaksāja gandrīz sešus ar pusi miljonus eiro. Lielāko finansējuma daļu sedza Eiropas Reģionālās attīstības fonds, taču projekts nebūtu ticis īstenots bez Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma un arī Valsts budžeta dotācijām. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra budžetu ik gadus veido Daugavpils pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums, Valsts kultūrkapitāla fondā iesniegtā projekta atbalsts un peļņa no Rotko centra maksas pakalpojumiem.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tapa ar mērķi veicināt kultūras tūrisma attīstību Latvijā. Viens no mākslas centra darbības uzdevumiem ir veidot Latvijas un Daugavpils starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju kultūras telpā, sekmēt jaunu unikālu kultūras produktu izveidi un kultūras pakalpojuma attīstību. Centrs strādā, lai Daugavpils kultūras procesi iekļautos Eiropas un pasaules kultūras apritē un piedāvātu ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas iedzīvotajiem un tūristiem no visas pasaules pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm.

Papildus pastāvīgai ekspozīcijai „Marks Rotko. Dzīve un māksla” ar sešiem vērtīgiem Marka Rotko oriģināldarbiem Rotko centrā pieejamas pastāvīgas un mainīgas ekspozīcijas vairāk nekā divtūkstoš kvadrātmetru platībā. Gada laikā tiek atklātas piecas izstāžu sezonas. Katrā sezonā skatītāju vērtējumam tiek nodotas septiņas jaunas izstādes. Rotko centrs ir vieta, kur iemirdzēties jaunām zvaigznēm mākslā, kā arī vieta, kur skatīt mākslas vēstures grāmatās jau ierakstītu mākslinieku oriģināldarbus. Rotko centrā ir tikuši izstādīti Marka Rotko, Salvadora Dalī, Pablo Pikaso, Eduarda Munka, Sigurda Vīdzirkstes un citu pasaulslavenu mākslinieku oriģināldarbi. Kopš 2013. gada Rotko centrā ir atklātas 209 lielākas un mazākas grupu un personālizstādes dažādos mākslas medijos – glezniecībā, grafikā, tekstilā, keramikā, fotogrāfijā u.c., parādot reģiona, Latvijas un ārvalstu labākos mākslas projektus. Citās mākslas telpās Daugavpilī, Rīgā, Cēsīs, Bauskā, Kuldīgā, Lūznavā, Rēzeknē ir sarīkotas 28 izstādes. Atsevišķas izstādes no Rotko centra kolekcijas ir pabijušas arī ārpus valsts robežām, piemēram, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā.

Līdzās izstāžu organizēšanai Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs gada laikā izdod no 10 līdz 20 jauniem mākslas katalogiem. Kopš 2013. gada kopumā izdoti 54 mākslas katalogi, kas ir brīvi pieejami Rotko centra bibliotēkā. Ievērojama publikāciju daļa bibliotēkā ir veltīta mākslinieka Marka Rotko biogrāfijai un daiļradei, taču vēl bibliotēkā ir apkopots arī plašs un daudzveidīgs literatūras klāsts par dažādiem mākslas žanriem un daudzo starptautisko simpoziju dalībnieku portfolio materiāli.

Rezidenču programmas ietvaros Rotko centrā ik gadu tiek rīkoti pieci starptautiski simpoziji dažādās mākslas nozarēs. Piecu gadu laikā ir aizvadīti jau 25 simpoziji, kuros kopumā piedalījušies 269 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Viena gada ietvaros simpoziju laikā Rotko centrā paviesojas mākslinieki no aptuveni 20 dažādām valstīm, tostarp gan no kaimiņzemēm, gan tuvējām Eiropas valstīm, taču tik pat bieži simpozijos piedalās arī mākslinieki no Austrālijas, ASV, Brazīlijas, Meksikas, Indijas, Ēģiptes, Dienvidkorejas, Jaunzēlandes un citām tikpat tālām un eksotiskām zemēm.

Bez izstāžu atklāšanām un simpoziju norises Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs rīko arī citas aktivitātes un pasākumus. Viens no apmeklētākajiem pasākumiem ik gadu ir Muzeju nakts. Rekordliels apmeklētāju skaits bija vērojams 2017. gadā, kad Rotko centra saturu iepazina 6 787 apmeklētāji. Tāpat arvien lielāku popularitāti izpelnās 2015. gadā ieviestā tradīcija Daugavpils pilsētas svētku ietvaros svinēt Mākslas nakti, kas ir interaktīvs, dinamisks, izaicinošs mākslas pasākums naktī Daugavpils cietoksnī, kas norisinās, runājot par mākslu, aplūkojot mākslu, radot mākslu, izstaigājot un izstāstot mākslu.

Rotko centra ikdiena nav iedomājama bez mākslinieku vadītām radošajām darbnīcām, lekcijām, meistarklasēm. Tiek organizētas tikšanās ar māksliniekiem, nodrošinot nepārtrauktu mākslas procesu pieejamību dažāda vecuma interesentiem un mērķauditorijām. Kopumā piecu gadu laikā Rotko centrā ir norisinājušās aptuveni 200 dažādas šāda veida aktivitātes, neskaitot bērnu un jauniešu programmas, kuras, iepriekš piesakoties, ir pieejamas jebkurā laikā.

Rotko centru par savu skatuvi izvēlas daudzi mūziķi, mūzikas vai teātra producenti un citu projektu autori. Gada laikā Rotko centrā tiek organizēti vidēji 5 – 10 koncerti. Piecu gadu laikā viens no visvairāk apmeklētājiem koncertiem Rotko centrā bija ASV dzīvojoša čella virtuoza Īena Maksina (Ian Maksin) koncerts 2018. gada martā, kurš pulcēja vairāk nekā 200 viesu, Rīgas Saksofonu kvarteta kopīga koncertprogramma ar franču saksofonistu Žanu Pjēru Baralioli (Jean-Pierre Baraglioli) 2017. gadā, kā arī slavenā ASV pianista, Rotko tēmas autora Haskela Smola (Haskell Small) koncerts 2016. gadā.

Kopš tā dibināšanas 2013. gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ik gadu papildina krājumu ar vērtīgiem dāvinājumiem: dažādiem mākslas darbiem, katalogiem, publikācijām, videomateriāliem un grāmatām. Kopumā Rotko centra kolekcijā šobrīd ir 3166 mākslas darbi, kurus regulāri eksponē dažādās izstādēs. 2013. gadā tika saņemts arī unikāls dāvinājums – Pētera Martinsona keramikas un grafikas darbu kolekcija. Apzinoties Daugavpilī dzimušā mākslinieka nepārvērtējamo devumu keramikas attīstībai, tika pieņemts lēmums uzsākt darbu pie „Martinsona mājas” izveides, kurā izvietot mākslinieka darbu pastāvīgo ekspozīciju. „Martinsona māju” plānots atklāt 2019. gadā.

Pētera Martinsona vārdu nes arī viens no nozīmīgākajiem laikmetīgās keramikas notikumiem Baltijas reģionā, kuru Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs rīko sadarbībā ar Latvijas laikmetīgās keramikas centru. Tā ir Latvijas starptautiskā keramikas biennāle ar starptautisku keramikas konkursa izstādi „Martinsona balva”. 2016. gadā aizsāktā tradīcija tiks turpināta arī 2018. gadā. Šobrīd jau ir zināms, ka uz konkursa izstādi ir saņemti 395 mākslinieku darbu pieteikumi no 53 pasaules valstīm.

Tradicionāli un jaunradīti pasākumi un notikumi ik gadu Rotko centrā pulcē vairāk nekā 90 000 apmeklētāju. Kopumā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā kopš 2013. gada ir paviesojušies vairāk nekā 500 000 apmeklētāju.

Piecu gadu intensīva darba rezultātā Rotko centrs ir pierādījis, ka spēj nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un tūrisma pakalpojumus, kas sniedz būtisku ieguldījumu valsts un pilsētas atpazīstamības veicināšanā, ekonomiskās aktivitātes atjaunošanā un Daugavpils cietokšņa pilsētvides atjaunotnē, kā arī iedzīvotāju pašapziņas celšanā. Veiksmīgu darbību apliecina arī piecu gadu garumā saņemtās balvas un atzinības mākslas, kultūras un tūrisma jomās, piemēram, Gada labākā būve Latvijā 2012 nominācijā: restaurācija, Tūrisma valsts attīstības aģentūras balva par Veiksmīgāko jauno tūrisma objektu 2013, Gada balva KILOGRAMS KULTŪRAS 2013 un Dienas gada balva kultūrā par 2013. gada pārsteidzošu un kvalitatīvu kultūras faktu, Daugavpils pilsētas domes balva par Populārāko tūrisma objektu Daugavpilī 2014, LONELY PLANET 2015. gadā iekļāva Daugavpils Marka Rotko mākslas centru kā vienu no “10 iemesliem ceļot uz Latviju”, Latgales tūrisma konferencē tika saņemta balva „Labākais jaunais tūrisma objekts 2015”, Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra apbalvoja Rotko centru kā „Gada tūrisma objektu 2016”.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra piecu gadu jubileja ir pirmais nozīmīgais atskaites punkts, kas ļauj uz mirkli apstāties, atskatīties, izvērtēt paveikto, izvirzīt jaunus mērķus un mērķtiecīgi virzīties uz to pilnvērtīgu sasniegšanu.

Daugavpils.lv