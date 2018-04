Stihisko izgāztuvju vietas un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošana būs stingri kontrolēta

Jaunumi Sabiedrība | 24. aprīlis 2018 | 19:31

Stihisko izgāztuvju problēma pilsētas teritorijā aktualizējas katru pavasari. Tieši pavasarī, kad pirms sezonas sākuma cilvēki saved kārtībā savus mājokļus, vasarnīcu teritoriju, sāk remontēt dzīvokļus, atkritumu kaudzes pilsētas mežu masīvos aug kā sēnes pēc lietus. Pašvaldības uzskaitē ir vairāk nekā 50 tādas vietas.

Teritorijas kopšanu pieteic pašvaldība un maksā par to naudu no sava budžeta, t.i., mūsu naudu, nodokļu maksātāju naudu. Piekrītiet, šos līdzekļus var izmantot daudz efektīvāk, piemēram, pagalmu teritoriju labiekārtošanai, bērnu laukumu ierīkošanai, koku stādīšanai. Komunālās saimniecības darbinieki paļaujas uz pilsētnieku apziņu un cer, ka situāciju palīdzēs uzlabot ikgadējā pavasara talka. Uz doto brīdi 80 organizācijas ir pieteikušas savu dalību šajā akcijā. Bet ne tikai stihiskās izgāztuves rada galvassāpes komunālās saimniecības cilvēkiem. Pilsētā ir uzstādīti konteineri zaļās masas savākšanai. Bet tur atstāj galvenokārt celtniecības gružus un bīstamos atkritumus. Par šo atkritumu utilizāciju ir jāmaksā nodokļi un maksājumi nav mazi. Tas viss atkal gulstas uz pašvaldības pleciem. Mūsu nauda tiek šķērdēta bezjēdzīgi. Kamēr komunālās saimniecības darbinieki cer uz pilsētnieku apzinīgumu, Pašvaldības policija saņēma rīkojumu no pilsētas vadības pievērst īpašu uzmanību pārkāpumiem, kuri skar atkritumu izvešanas noteikumu neievērošanu.

Mobilās videokameras tiek izvietotas stihisko izgāztuvju vietās, meža ceļos, citos objektos, kuri var kļūt par šāda veida izgāztuvju veidošanās vietām. Kameras var identificēt pārkāpēju sejas, automobiļu valsts numurus, ar kuriem tiek atvesti atkritumu. Kameras ar savu uzdevumu tiek galā arī nakts laikā. Tās tiek maskētas dabas objektos un ir grūti pamanāmas. Saņemtā videoinformācija tiek analizēta, pēc datoridentifikācijas un dažādu datu bāzu sinhronizācijas rezultātiem, policisti uzsāk administratīvo procesu. Naudas sodi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu ir lieli – fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro. Iespējams, transporta līdzekļa konfiskācija, kura paredzēta ar likumu reizē ar naudas sodu palīdzēs disciplinēt noteikumu pārkāpējus? Arī DzKSU darbinieki kontrolēs atkritumu apriti.

Ļoti bieži celtniecības gruži nokļūst konteineros, kuri paredzēti sadzīves atkritumiem. Sētnieki, kuri kopj teritorijas, turpmāk sekos un nodos informāciju Pašvaldības policijai.

Domē cer, ka pašvaldības struktūrapakšnodaļu kopīgiem spēkiem, kārtība atkritumu apsaimniekošanā tiks ieviesta.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

