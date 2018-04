Otrdien nedaudz īslaicīgi līs

Vērsis

21. aprīlis

- 20. maijs

Var droši apgalvot, ka viss, ko šajā nedēļā paspēsi paveikt, ļaus tev pārliecinošāk pakāpties augstāk pa karjeras kāpnēm. Noteikti izmanto šo periodu, lai izrīdītu iniciatīvu, meklētu atbalstu no augstākstāvošo puses un nodrošinātos ar uzticamu komandu, savu plānu īstenošanai. Zināmas rūpes var sagādāt, kāds no kolēģu vidus, kurš nespēs laikā izpildīt solīto, taču tu pratīsi burtiski izlīst vai caur adatas aci, lai tikai īstenotu kāroto. Mājas dzīvē zvaigznes iesaka atturēties no pārmaiņām.