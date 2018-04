Visus gaida uz pavasara Lielo talku

Jaunumi Sabiedrība | 23. aprīlis 2018 | 20:30

Pavasaris ir īstais laiks, lai savestu kārtībā vietu, kur dzīvojam, kura ir dārga, kur ir mūsu saknes. Ikgadējā pavasara talka ir lieliska iespēja to padarīt vēl mājīgāku un tīrāku. Katru gadu rūpīgie pilsētnieki, piedaloties pavasara pilsētas teritorijas kopšanās akcijā, savāc ap 40 tonnu atkritumu. Šogad talka būs 28. aprīlī.

No 9. aprīļa Komunālās saimniecības pārvalde pieņem dalības pieteikumus no pilsētas organizācijām, mācību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, kā arī no fiziskajām personām.

Ir jāgriežas pēc adreses – Saules iela 5a, 113. kabinets. Šeit ne tikai saskaņosiet izvēlēto kopjamo teritoriju, bet arī saņemsiet maisus atkritumu un gružu savākšanai. Ar inventāru un cimdiem Komunālās saimniecības pārvalde talkotājus nenodrošinās, tāpēc par to būs jāparūpējas pašiem. Atgādināsim, ka atkritumiem un gružiem, kuri tiks savākti talkas laikā, nepieciešams izmantot tikai KSP izdotos maisus. Komunālās saimniecības darbinieki priecāsies par katru piedāvājumu kopjamās teritorijas izvēlē, kura atrodas Daugavpils pašvaldības teritorijā, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs padarīsim mūsu pilsētu tīrāku.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

