4. maijā Rotko centrā bezmaksas kamermūzikas koncerts

Jaunumi Kultūra | 23. aprīlis 2018 | 20:21

Piektdien, 4. maijā, plkst. 14.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts latviešu kamermūzikas koncerts “Mums viņa ir visskaistākā. Latvijas stāsti. Kamermūzika”, kurā uzstāsies vijolniece Paula Šūmane, čelliste Agate Ozoliņa un pianiste Ilze Jaunzeme. Ieeja koncertā bez maksas.

Cik daudzveidīgi ir latvieši, tik daudzveidīga būs arī mūzika un stāsti – no enerģiskas tautas dziesmas Daces Aperānes Variācijās līdz humora pilnai nebēdnībai Imanta Zemzara Mazajā rokmūzikā, no uzliesmojošām kaislībām Platona Buravicka Fērijās līdz centieniem trāpīt Annas Veismanes Mērķī, no muzikāliem stāstiem par latvju „gājputniem” Indras Rišes Putnatorijā līdz mūsu tautas spēka apliecinājumam Alfrēda Kalniņa skaņdarbā „Himna manai dzimtajai zemei”.

Paula Šūmane ir koncertējoša vijolniece, starptautisku konkursu un Lielās Mūzikas balvas laureāte. Ar izcilību absolvējusi divas prestižas mūzikas augstskolas – Parīzes Nacionālo augstāko konservatoriju un Grācas Mākslu universitāti, iegūstot maģistra grādu (2014). Kā soliste jaunā vijolniece sadarbojusies ar dažādiem orķestriem - Lisabonas Metropolitan orķestri, Bādenbādenes filharmonijas orķestri, Hofer Symphoniker, Klaipēdas Nacionālā teātra orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Sinfonietta Rīga un citiem. Kritiķu aprindās Paula īpaši atzinīgi novērtēta par virtuozitāti un stila izjūtu savās interpretācijās.

Agate Ozoliņa studējusi čella spēli Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Eleonoras Testeļecas čella klasē un turpina studijas maģistrantūrā Diānas Ozoliņas un Hertas Hansenas kameransambļa klasē, kā arī papildinājusies Holandē Erasmus studentu apmaiņas programmā pie profesoriem Jerūna Roilinga un Renē Bermana un meistarklasēs pie Marijas Klīgeles, Gerija Hofmana, Jāņa Laura u.c. Agates sirdslieta ir kamermūzika: kopā ar vīru Pēteri Ozoliņu čellu duetā sniegti koncerti Latvijā, Holandē un Vācijā; ar trio Decorum koncertējusi Latvijas muižās un skolās; jau ceturto gadu ir arī mūziķu apvienības Tev tuvumā sastāvā, Ziemassvētku laikā priecējot klausītājus Latvijas baznīcās. Spēlējusi arī Sinfonietta Riga un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sastāvā.

Ilze Jaunzeme absolvējusi Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu klavierspēlē un kamermūzikā, pēc tam papildinājusies prestižajā Artist Diploma programmā Vankūveras Mūzikas akadēmijas S.K. Lee koledžā. Ilzei vislielāko prieku sagādā tikšanās ar cilvēkiem mūzikā, ļaujot klausītājiem priekš sevis atklāt klasiskās mūzikas skaistumu. Veidojot īpašas koncertprogrammas, kurās stāsti mijas ar mūziku, viņa rada atmosfēru, kur mūzika ļauj cilvēkiem saskarties ar visu skaisto un vārdos neizsakāmo, ko tikai mūzika spēj izteikt. 2018. gadā pianistes uzmanības centrā būs latviešu mūzikas prezentācija gan cilvēkiem Latvijā un tās novados kopā ar klavieru trio, gan arī ar soloprogrammām Norvēģijā, Vācijā un Kanādā.

Svētku koncertu atbalsta: LV 100, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Radio, LNB un Rīgas Birža.

Daugavpils.lv