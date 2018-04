Rēzeknes novads cīnās ar pilsētu par deklarētajiem iedzīvotājiem

Jaunumi Sabiedrība | 21. aprīlis 2018 | 23:04

rezeknesnovads.lv rezeknesnovads.lv

Jau iepriekš stāstīts - Rēzeknes pilsēta pirms gada pieņēma lēmumu, ka lielākā daļa pilsētā deklarēto iedzīvotāju ar “Rēzeknieša kartēm” sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. Tas savukārt mudinājis pilsētā deklarēties arī piepilsētas jeb Rēzeknes novada iedzīvotājus, lai baudītu rēzekniešu bezmaksas sabiedriskā transporta privilēģijas. Cīnoties savā starpā par deklarētajiem iedzīvotājiem, no šā gada Rēzeknes novads savos saistošajos noteikumos veicis grozījumus, palielinot vairāk nekā septiņas reizes nekustamā īpašuma nodokļa likmi tiem, kuriem pieder novadā īpašums, bet tajā neviens nav deklarējies. Tas attiecas arī uz dārza mājiņu īpašniekiem.

Rēzeknes novads aprēķinājis, ka gada laikā Rēzeknes pilsētas bezmaksas sabiedriskā transporta dēļ tas zaudējis ap 400 iedzīvotāju. Tas tādēļ, ka “Rēzeknes satiksmes” autobusu maršruti izbrauc arī ārpus pilsētas robežām, un tie iedzīvotāji, kuri reāli dzīvo novadā, bet viņiem ir iespēja deklarēties pilsētā, to izmanto.

“Kad tika pieņemts lēmums par bezmaksas transportu, mēs sekojām izmaiņām skaita ziņā, bija redzama tā migrācija, arī skolēnu neliela daļa bija deklarēta Rēzeknē, bet iepriekš mūsu teritorijā. Daļa šo iedzīvotāju deklarējas Rēzeknē, dzīvo un guļ novadā, kas ir pagasta teritorijā. Viņi piedeklarējušies pie radiem un paziņām, es pazīstu divas ģimenes, kuras tā dara, izmanto bezmaksas sabiedrisko transportu,” stāsta Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Novads ir izdomājis veidu, kā cīnīties par deklarētajiem iedzīvotājiem. Ja īpašumā, kas atrodas novada teritorijā, nav deklarēta neviena persona, no šā gada tiek piemērota ievērojami augstāka nekustamā nodokļa likme – palielinot to no 0,2 % uz 1,5% no kadastrālās vērtības. Tas attiecas arī uz dārza mājiņu īpašniekiem, kas īpašumā nedzīvo pastāvīgi. Šādu novada lēmumu, kas var mudināt izdeklarēties cilvēkus no Rēzeknes, pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs vērtē negatīvi.

“Tādā veidā Rēzeknes novads īsteno nevienlīdzīgu attieksmi pret saviem iedzīvotājiem, jo, ja deklarēts cilvēks, tad viņu nesoda, ja nav deklarēts, tad soda par to, ka viņam ir īpašums Rēzeknes novadā,” saka Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Pleikšņu dārzu mājiņu rajonā, kas atrodas pie pašas Rēzeknes pilsētas, bet ir jau Rēzeknes novada teritorija, ir mājas, kur iedzīvotāji deklarēti, un viņus jaunās nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas neskar. Kāda sieviete deklarēta pilsētas dzīvoklī. Par to, ka tagad palielināsies nekustamā īpašuma nodoklis, vien nosaka, ka visur jau nav iespējams deklarēties. Ir protams, cilvēki, kuri pieņemto lēmumu par nodokļa izmaiņām, ja īpašumā neviens nav deklarējies, uzskata par netaisnīgu.

“Tas nav pareizi, varbūt pensionārs atbrauc uz dārza mājiņu un dzīvo vasarā. Pensijas ir minimālas. Kā var palielināt nodokli cilvēkiem, kuri apkopj savas nelielās teritorijas. To es nesapratīšu,” saka kāds vīrietis. Cits stāsta:

“Es pilsētā esmu deklarēts, ar dēlu parunāju un viņu deklarēšu šeit, lai maksa samazinātos. Viņam bezmaksas braukšanas nav, tāpēc lielas starpības nav, vai viņš man mājās deklarēts vai šeit”.

Rēzeknes novads, palielinot par vairāk nekā septiņām reizēm nekustamā īpašuma nodokļa likmi arī tiem, kuri dārza mājiņās uzturas vien sezonāli, neuzskata par negodīgu lēmumu.

“Protams, tagad, kad nodoklis ir lielāks, varbūt cilvēkam nākas aizdomāties, ko izvēlēties: bezmaksas transportu vai nodokli maksāt. Un, ja runā par nodokli, ja tā tiešām ir dārza mājiņa visīstakajā nozīmē, tas nodoklis nav, ko nevar samaksāt. Ja nodoklis bija divi eiro, tad tagad piecpadsmit eiro. Tādi īpašumi, kur bija divi eiro, četri eiro, bija daudz. Ja saņemot atbalstu bezmaksas transportu, pieņem, ka sešus mēnešus gadā brauc uz dārza mājiņu, saņemot 140 eiro ieguvumu, 15 eiro nav tik dramatisks, lai to nesamaksātu,” norāda Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Rēzeknes novada teritorijā 2017.gadā bija apmēram 5000 viendzīvokļa mājas, tai skaitā 1000 dārza mājiņas, kurās neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu. Paaugstinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi par vairāk nekā septiņām reizēm, novadā cer, ka tas mudinās īpašniekus domāt, ko darīt ar pamestajām mājām - vai tās izīrēt, nojaukt vai pārdot. Jo šobrīd esot tendence, ka tās stāv tukšas un to apkārtne ir nesakopta.

LSM