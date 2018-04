Dome aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā ,,Es – vesels veselā pilsētā”

Jaunumi Sabiedrība | 20. aprīlis 2018 | 18:59

Daugavpils pilsētas dome, gatavojoties Latvijas veselības nedēļai un popularizējot veselīgu dzīves veidu, rīko bērnu zīmējumu konkursu ,,Es – vesels veselā pilsētā”.

Šis konkurss ir liela projekta sastāvdaļa, kurš Daugavpilī tiek realizēts jau trīs mēnešus. Projekta pasākumi atbalsta veselīgu dzīves veidu un stiprina visu paaudžu daugavpiliešu veselību, kuri labprāt ir iesaistījušies projekta aktivitātēs. To realizāciju finansē Eiropas sociālais fonds un projekts turpināsies līdz 2020. gadam. Zīmējumu konkursā tiek aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un sākumskolas vecuma bērni (1.-4. klase). Darbus var radīt jebkurā mākslas tehnikā, izpildīt plaknē uz A3 formāta izmēra lapas vai virsmas. Kopā ar darbu jāiesniedz dalībnieka anketa, kuru var aizpildīt vecāks, aizbildnis vai skolotājs. Zīmējumi tiks pieņemti no 2. līdz 18. maijam, plkst.15.00. Atgādinām, ka darbi jānes personīgi uz Daugavpils pilsētas domes Informācijas centru K.Valdemāra ielā 1, (1. stāvā). Labākie darbi tiks izvietoti izstādē Daugavpils pilsētas domē, kuru varēs skatīt no šī gada 28. maija līdz 29. jūnijam.

Visa informācija par konkursu pieejama Domes mājas lapā www.daugavpils.lv

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

