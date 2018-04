AR TEHNOLOĢIJU PALĪDZĪBU DAUGAVPILS IEDZĪVOTĀJUS IZGLĪTOS PAR ĒRČU ENCEFALĪTU

Jaunumi Sabiedrība | 20. aprīlis 2018 | 18:58

Vai zinām, kas notiek mūsu organismā brīdī, kad mums piesūcas ar encefalītu inficēta ērce? Kā mūsu organisms tiek galā ar ērču encefalīta vīrusu, ja ir veikta vakcinācija? Kuri Latvijas novadi šogad ir atzīti par bīstamākajiem ērču encefalīta izplatības ziņā. Vai esam droši un pārliecināti, kā pasargāt sevi no ērcēm, dodoties dabā? Kā justies droši un sadzīvot ar dabu? Vai drīkstam vakcinēties pavasarī un vasarā, kad ērces ir jau aktīvas? Kā rīkoties, ja piesūkusies ērce? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem par ērcēm būs iespējams atrast “Interaktīvajā ērču mežā” Daugavpilī, tirdzniecības centrā “SOLO” (Rīgas iela 9) jau šajā nedēļas nogalē.

Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, ērces ir kļuvušas aktīvākas, taču vēl joprojām iedzīvotāji nesteidz vakcinēties pret ērču encefalītu. Aptaujas* dati liecina, ka 60% vairums iedzīvotāju nav vakcinējušies pret šo bīstamo slimību, taču reizē atzīst, ka ieteiktu to darīt citiem. Lai izglītotu iedzīvotājus par to, kādas sekas uz cilvēka veselību var atstāt ērču encefalīts, T/C “SOLO” no 21. aprīļa līdz 22. aprīlim darbosies “Interaktīvais ērču mežs”, kas apmeklētājiem būs pieejams no plkst. 12:00 līdz 19:00.

Interaktīvajā ērču mežā ikvienam būs iespēja uzzināt svarīgāko par piesardzības pasākumiem, kas veicami, lai pasargātu sevi no ērču piesūkšanās. Informatīvajos stendos ikviens apmeklētājs varēs uzzināt svarīgāko par ērču pārnēsātajām slimībām, kā arī aplūkot karti ar bīstamajiem novadiem, kuros ir vislielākā ērču encefalīta izplatība. Interaktīvā ērču meža būtiskākā aktivitāte būs virtuālās realitātes brilles, kurās ielūkojoties apmeklētāji varēs uzzināt, kā vakcīna mūsu organismā iznīcina ērču encefalīta vīrusu.

“Esmu pieredzējis gadījumus, kad uz pārgājieniem ierodas bērni, kuri atsakās piedalīties tikai tāpēc, ka baidās no ērcēm. Skumji, ka arī nesen veiktajā aptaujā cilvēki kā vienu no veidiem, kā izvairīties no saslimšanas ar ērču encefalītu, min neiešanu pie dabas. Mums ir jāmācās sadzīvot ar dabu, nevis izvairīties no tās tikai tāpēc, ka baidāmies. Ja dodoties uz mežu ievērojam vienkāršus piesardzības pasākumus, tad varam neuztraukties par blakus apstākļiem un netraucēti ļauties dabas burvībai,” stāsta dabas entuziasts Māris Olte.

“Par vakcināciju, kā vienīgo veidu, kā pasargāties no saslimšanas ar ērču encefalītu runājam atkārtoti katru gadu, taču aptauju dati parāda, ka cilvēki Latvijā vēl ar vien ir kūtri uz vakcinēšanos. Tāpēc apsveicamas ir šādas aktivitātes, kur ar tehnoloģiju palīdzību cilvēki interaktīvā veidā tiek iepazīstināti ar vakcīnas darbību mūsu organismā, iznīcinot ērču encefalīta vīrusu, un ar kuru palīdzību tiek atkārtoti atgādināts par nepieciešamību vakcinēties” – komentē Una Fjodorova SIA Veselības centra 4 vakcinācijas dienesta vadītāja.

Ērču encefalīts ir neiroloģiska slimība, kas rada centrālās nervu sistēmas traucējumus. Šī slimība tiek pārnesta ar ērču siekalām, kas satur vīrusu un inficēšanās ar to notiek dažu minūšu laikā pēc ērces piesūkšanās. Būtiski ir pamanīt un noņemt ērci pēc iespējas ātrāk, jo tādā veidā tiek samazināts risks saslimt ar Laima slimību. Vienīgais veids, kā sevi pasargāt no saslimšanas ar ērču encefalītu ir vakcinēšanās, ko var veikt visa gada garumā. Pirms vakcinēšanās būtu jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

To, kāda ir ērču encefalīta izplatība Latvijā, ir iespējams aplūkot endēmisko reģionu kartē. Tā ir karte, kurā ir atspoguļoti tie novadi, kuros inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir visaugstākais. Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) statistikas dati, šogad šajā kartē ir iekļauts 31 novads, kas ir par četriem novadiem vairāk, nekā iepriekšējā gadā. Līdz šim gadam visaugstākais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir bijis šajos novados – Pāvilostas, Alsungas, Dundagas, Vaiņodes un Kuldīgas novados.[1]

* Aptauja tapusi sadarbībā ar GlaxoSmithKline Latvia SIA. Šajā aptaujā piedalījās 500 respondenti, vecumā no 20 līdz 55 gadiem.

