Turpinās pašvaldības īstenotā grants ceļu asfaltēšanas programma

Jaunumi Sabiedrība | 20. aprīlis 2018 | 18:56

Līdz ar būvniecības sezonas sākšanos, turpinās pašvaldības īstenotā grants ceļu asfaltēšanas programmas realizācija. Uz doto brīdi vairākos objektos jau rit sagatavošanas darbi, kuri bija ieplānoti pagājušajā gadā. Bez tam, notika vēl dažu objektu projektēšanas iepirkums.

Viens no šī gada būvniecības objektiem ir Cēsu iela. Šeit noasfaltēs ceļa posmu no Liepziedu līdz Liliju ielai. Jaunbūvei arī nepaies garām šajā gadā. Puškina iela posmā no Grodņas līdz Tukuma arī drīzumā iegūs asfalta segumu. Rekonstrukcijas darbi šeit rit pilnā sparā. Jau nākošnedēļ darbi sāksies Baldones ielā posmā no Dzintaru līdz Priedaines ielai. Tuvākajā laikā Valkas ielas posms no Jātnieku līdz Smilšu arī pārtaps par būvniecības laukumu. Tāds pats liktenis gaida arī Aiviekstes ielu posmā no Sēlijas līdz Lielajai ielai. Vadītājus lūdz ar sapratni izturēties pret laicīgajām grūtībām un sekot ceļa zīmju norādījumiem būvniecības darbu apņemtajos rajonos.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv