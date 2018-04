Daugavpils pārsteigs tūristus ar vasaras sezonas jauninājumiem

Jaunumi Sabiedrība | 19. aprīlis 2018 | 20:39

Oficiāla vasaras tūrisma sezonas atklāšana Daugavpilī notiks tikai nākošnedēļ, bet jau tagad daudzie tūrisma objekti piedāvā savus jauninājumus pilsētas viesiem. Cietoksnis jau tradicionāli piesaista tūristus, un šogad šeit sola pārsteigumus. Marka Rotko centrs jau 20. aprīlī atklās jauno izstāžu sezonu.

Kā parasti, pasākuma dalībniekus gaida daudz kas interesants. Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs papildināja savu ekspozīciju, kā arī izveidoja jaunu ekskursiju, kura stāsta par padomju laika periodu Cietokšņa dzīvē. Jauni un interesanti piedāvājumi ir biedrībai ,,Atmiņu lāde” un Sikspārņu centram.

Luterāņu baznīca piedāvā unikālu iespēju apskatīt pilsētu no putna lidojuma augstuma. Aplūkot pilsētu šeit var no 40 metru liela augstuma. Izbaudiet, nenožēlosiet, apmeklējums ir par ziedojumu.

Vēl viens objekts – Skrošu rūpnīca. Šeit atvērs jaunu ekspozīciju zāli, bērniem būs iespēja iepazīties ar fizikas likumiem. Šmakovkas muzejs, popularizējot reģiona kulināro mantojumu, arī atjaunos ekskursiju programmu. Daugavpilī var arī aktīvi atpūsties. Maijā sāks strādāt visiem labi zināmais Tarzāna parks, sola arī laivu un kaijaku nomu pa pilsētas ūdenstilpnēm. Būs piedāvājumi ekskursiju organizēšanai Stropu ezera floras un faunas izpētei. Informācijas un tūrisma attīstības aģentūra plāno papildināt plašo informācijas materiālu klāstu par Daugavpili sešās valodās. Šeit aktīvi strādā pie jaunā velomaršruta izveides, kurš savienos Daugavpili un Krāslavu un vedīs pa skaistajām dabas parka ,,Daugavas loki” vietām. Starp Aģentūras jaunumiem – ūdens ekskursija ar plostu vai lielo laivu ,,Pilsēta no Daugavas krastiem” 25 cilvēkiem. Un vēl, pilsēta piesaistīs ar grandiozo Martas balli, Muzeju nakti, Pilsētas svētkiem, Restorānu dekādēm un daudziem citiem pasākumiem. Visu papildinformāciju par tūrisma piedāvājumiem var atrast mājas lapā http://www.visitdaugavpils.lv/

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

