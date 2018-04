Daugavpilī norisinājās amatierkoru skate

Strēlnieks

23. novembris

- 21. decembris

Šķitīs, ka tavā priekšā visas durvis ir atvērtas, ka tev pa spēkam ir gandrīz viss, taču nesteidzies! Jo objektīvāk novērtēsi savas iespējas, jo mazāk vilšanos piedzīvosi. Kā var noprast, šonedēļ galvenās problēmas var sagādāt pārlieku sakāpinātās ambīcijas. Ja pratīsi novērtēt to, ko dzīve tev līdz šim ir devusi, skaidrāk arī sapratīsi, ko no tās vari prasīt turpmāk. Attiecību jomā vēlams nedaudz iegrožot greizsirdību, spontānu rīcību, jo partneris no tās var nonākt neizpratnē, izjust diskomfortu.