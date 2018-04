Apzaļumotāji sāk veidot Daugavpils vasaras sezonas rotu

Jaunumi Sabiedrība | 17. aprīlis 2018 | 18:34

Pavasaris ir klāt un pilsēta sāk iegūt savu rotu puķu dobju veidā, kuri priecēs pilsētniekus un Daugavpils viesus ar savu krāšņumu un kompozīcijas salikumu. Neaizmirsīsim, ka šis ir īpašs gads, kad svinēsim Latvijas simtgadi. Kāda būs šīs sezonas puķu rota, jautājām pilsētas ainavu arhitektei Annai Semjonovai. Izrādās, tie būs ornamentu elementi.

Apzaļumošanas darbus veic SIA ,,Labiekārtošana D” Apzaļumošanas iecirknis. Jau sākta Rīgas ielas puķu dobju veidošanu, kaut arī augsne vēl nav labi iesilusi. Siltumnīcās aug puķu stādi, čaklās darbinieces piķē pagaidām vēl sīciņus dēstus, kuri pēc kāda laika izveidosies par brīnišķīgiem puķu stādiem. Viņas rūpējas par puķu audzēšanu siltumnīcās, puķu dobju ierīkošanu un to uzturēšanu pilsētas teritorijā. Sezonas laikā puķes maina vismaz trīs reizes, tāpēc darbs turpināsies. Katru gadu mūsu pilsētu rotā no 16 līdz 18 000 puķu stādu.

Pilsētu rotā arī zaļie apstādījumi, kuru daudz ir, piemēram, Dubrovina parkā. Plānots veikt šo augu dendroloģisko inventarizāciju, lai izpētītu retās sugas un pēc tam savāktu par tiem informāciju un noformētu to uz informatīvajām plāksnītēm. Pilsēta jau pavisam drīz būs gatava vasaras sezonai, kad pa pilsētas centru, skvēriem un tūrisma objektiem pastaigāsies gan pilsētnieki, gan daudzie tūristi.

