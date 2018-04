Kā labiekārtot autostāvvietu pagalmā?

Jaunumi Sabiedrība | 17. aprīlis 2018 | 18:31

Mūsu daudzdzīvokļu māju pagalmi tika projektēti, teiksim atklāti, neņemot vērā to, ka tur dzīvos automobiļu īpašnieki. Stāvvietu tur katastrofiski trūkst. Tāpēc arī novieto mašīnas, pārkāpjot visus pieturas un stāvvietas noteikumus. Bet ir labs variants stāvvietu iekārtošanai mājas pagalmā, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu. Tiesiskais pamats – Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.10, kura labojumi sāka darboties no šī gada sākuma.

Bez projekta dokumentācijas 100% finansējuma, pašvaldība apmaksās 70% būvniecības darbu ar nosacījumu, ka to summa nepārsniegs 10 tūkstošus eiro. Bet tagad vienkārši paskaitīsim. Standarta daudzdzīvokļu mājā ir 60 dzīvokļi. No 10 tūkstošiem – 7 tūkstošus uzņemsies apmaksāt pašvaldība, palikušos 3 tūkstošus būs jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem. Izdalīsim šos 3 tūkstošus uz 60 dzīvokļiem, iznāk 50 eiro. Tieši tik daudz izmaksās stāvvietas ierīkošana dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu komunālā saimniecība piedāvā arī šo maksājumu veikt gada laikā. Izdalot 50 eiro uz 12 mēnešiem, mēs saņemsim 4 eiro un 17 centus klāt ikmēneša rēķinam. Piekritīsiet, ka tas nav daudz, lai ierīkotu autostāvvietu mājas pagalmā. Bet tagad par to, kā rīkoties. Vienkāršākais variants – vērsties DzKSU, kur jums visu sīki paskaidros. 50% īpašnieku plus viens – tieši tāds balsu skaits ir jāsavāc, lai process sāktos.

Apkalpojošās organizācijas darbinieki izveido projektēšanas uzdevumu un izsludina iepirkumu. Projektēšanas cena tiek apspriesta ar dzīvokļu īpašniekiem un pēc to piekrišanas gatavo projektu. Pēc tam, atbilstoši projektam, tiek izsludināts konkurss būvniecības darbu veikšanai. Konkursa rezultāti atkal tiek saskaņoti ar īpašniekiem un tikai pēc tam sākas būvniecība. Process ir ilgs, bet nevienam citam kā dzīvokļu īpašniekiem tas jāiniciē. Domes 70% līdzfinansējums šajā gadījumā ir labs atbalsts problēmas atrisināšanai. Visu papildus informāciju var saņemt Dzīvokļu komunālās saimniecības pārvaldē, kura atrodas Liepājas ielā 21.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

