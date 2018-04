Daugavpils gatavojas pilsētas svētkiem

Jaunumi Sabiedrība | 17. aprīlis 2018 | 18:29

Šogad Daugavpils svinēs savu 743. dzimšanas dienu. No 4. līdz 10. jūnijam tiks svinēti tradicionālie pilsētas svētki. Šoreiz gada notikuma devīze būs ,,Daugavpils skan!”. Skanēs visa pilsēta, visi mikrorajoni. Koncerti, gadatirgus, sporta sacensības norisināsies pilsētas laukumos, parkos un skvēros.

Svētku krāšņākais notikums – Svētku gājiens, notiks 9. Jūnijā, plkst. 13.00. Gājiena kulminācija būs svētku oficiāla atklāšana un turpinājumā interesanti un daudzveidīgi koncerti.

Daugavpils pilsētas svētki būs īpaši krāšņi, piepildīti ar dažādām emocijām, ko daugavpilieši dāvās savai pilsētai un Daugavpils viesiem. Visi svētku pasākumi solās būt būs īpaši skanīgi, parādot pilsētas atraktivitāti un patriotismu. Svētku rīkotāji aicina uzņēmumus, izglītības iestādes un citus kolektīvus pieteikties pilsētas svētku gājienam DAUGAVPILS SKAN!, aizpildot anketu līdz 18. maijam. Daugavpils pilsētas dome pieņem pieteikumus atrakciju uzstādīšanai Pilsētas svētku laikā (8.-10. jūnijā) Daugavpils centrā Pumpura skvērā. Pieteikumus pieņem no 3. aprīļa līdz 18. maijam. Visas svētku nedēļas laikā tiks organizēti tirdziņi. No 4. – 7. jūnijam tie darbosies mikrorajonos, bet 4 dienas no 8. līdz 10. jūnijam – Rīgas ielā. Pieteikšanās kārtība un laiki ir pieejama Domes mājas lapā.

Sīkāka informācija par pilsētas svētkiem Domes mājas lapā www.daugavpils.lv , banerī ,,Daugavpils pilsētas svētki 2018”.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

