Izjūtu dārza celtniecība Čiekuru ielā turpinās

Jaunumi Sabiedrība | 11. aprīlis 2018 | 18:54

Neredzīgo biedrības ciematā, kas izvietojies Čiekuru ielā, ieinteresētie cilvēki, kuri pārdzīvo par to vietu, kur dzīvo, audzina bērnus, atpūšas pēc ikdienas rūpēm. Šeit pat iedzīvotāju sabiedrisko organizāciju izveidoja, lai kopīgiem spēkiem risinātu problēmas. Organizācijas līderis – Ļudmila Borska – vienmēr aktīva, kas rūpējas par sava ciemata labiekārtošanu un komfortu. ,,Izjūtu dārzs”, kuru te sāka veidot pērnajā rudenī – viņas ideja. Saka, kaut kur esot noskatījusi un nolēma, ka redzes invalīdu reabilitācijai tāds objekts būs ideāls.

Bet tikai kļūdas, kuras tika pieļautas dārza projektēšanas posmā, neliek mieru. Borska ilgi nedomāja un paaicināja mēru, kurš palīdzētu atrisināt sāpīgos jautājumus. Rihards Eigims atbrauca. Uzreiz atrunāsimies, objekts vēl nav pabeigts. Šajā sezonā nepieciešams paveikt dažus darba veidus.

Bet iedzīvotāji nolēma parunāt ar mēru jau pirms tam, kā darbi tiks pabeigti un objekts tiks nodots ekspluatācijā, tā likās cerīgāk. Pirmā pretenzija bija pret celiņu, kurš pārklāts ar sista ķieģeļa rupju frakciju, kas rada grūtības pārvietojoties. Jāsaka, ka būvnieki šo kļūdu apzinājās vēl rudenī un šajā sezonā to izlabos. Pat parādīja jaunās frakcijas paraugu. Iedzīvotājus tas apmierināja. Uzreiz pārbaudīja soliņu izturību, kas radīja bažas, jo tiem nebija vidusbalsta. Raizējās par to, ka soliņi varētu izliekties zem cilvēku smaguma. Bažas bija veltīgas – soliņi slogu izturēja. Estrādes pakāpiens izrādījās pārāk augsts, bet kā apgalvoja būvnieki, kad būs uzklāta seguma papildus kārta, problēma atrisināsies. Diemžēl, estrādes projektēšanas laikā netika paredzēta elektrības pievadīšana. Tas radīs problēmas skaņas aparatūras izmantošanā pasākumu laikā. Mērs solīja jautājumu atrisināt. Un vēl viena liksta: projektā paredzētais dažu celiņu grants segums neļauj pastaigāties ar ratiņiem, un vēl arī tas nokļūst uz bērnu laukuma un to bojā. Rihards Eigims palūdza Komunālās saimniecības pārvaldes darbiniekus rast iespēju šī seguma nomaiņai. ,,It kā sīkumi, bet, ja tagad uz to pievērt acis, pēc tam kaut ko labot jau būs pa vēlu” – uzskata Ļudmila Borska. Jāsaka, ciemata iedzīvotāji, cerot uz Domi, tomēr paši aktīvi strādā sava Izjūtu dārza labiekārtošanā. Uz doto brīdi tiek vākti līdzekļi koku, krūmu stādu iegādei, sabiedriskās organizācijas statuss to ļauj. Savākti jau apmēram 500 eiro. Iedzīvotāji ziedo labprāt. Daži redzes invalīdi ielika kopējā krājkasē pa 60 eiro šim labajam darbam. Tāpēc Izjūtu dārzs būs. Tikai nepieciešams, lai pašvaldība palīdzētu – tā domā organizācijas locekļi.

,,Ja mērs apsolīja, tad izdarīs” , saka Ļudmila Borska. Skaties uz šo sievieti un saproti, ka viņa taču savu panāks. Cilvēks ar tādu potenciālu enerģijas lādiņu iekšās, atnāks uz Domi uz atklātu sarunu.

Tā Neredzīgo biedrības iniciatīvas bagātie iedzīvotāji sekmīgi komunicē ar pilsētas varu. Un varai arī, ņemot vērā tādu racionālu pieeju, atteikt iedzīvotājiem ir grūti. Kaut visiem izdotos tāda pozitīva komunikācija.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils.lv