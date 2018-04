Kārtējā preses konference Daugavpils Domē

Jaunumi Politika | 10. aprīlis 2018 | 18:49

10. aprīlī Domē pulcējās žurnālisti, lai saņemtu pašvaldības sagatavoto informāciju un uzdotu jautājumus Domes vadībai un uzņēmumu vadītājiem.

Tika sagatavota informācija par pavasara sakopšanas akcijām Daugavpilī. Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova informēja par to, kam jābūt gataviem vecākiem, ja bērni sāks skolas gaitas no 6 gadu vecuma, kā to plāno Izglītības un zinātnes ministrija. Informēja par pieaugušo izglītības iespējām un par pieteikšanos bērnu vasaras nometnēm.

