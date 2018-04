Sākās pagalmu teritoriju ceļu remonti

Jaunumi Sabiedrība | 9. aprīlis 2018 | 19:31

Daugavpilī ir uzsākusies ceļu remontdarbu sezona. Kā bija solīts, daudzdzīvokļu māju pagalmos tika uzsākta pagalmu teritoriju remonta un autostāvvietu infrastruktūras atjaunošanas programma.

Remontē pagalmus, kuri piekļaujas pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī teritorijas, kuras savieno vairākus pagalmus reizē. Programmā arī iekļauti pagalmi, pa kuriem pārvietojas transports, kurš izved atkritumus.

Viens no tādiem objektiem atrodas Tartu ielā 4, Jaunajā Forštatē, blakus ir bērnudārzs. Neapbūvētā vietā izveidoto stāvvietu jau sagatavoja asfaltēšanai. Tad, kad darbu uzsāks asfalta betona rūpnīca, sāksies ne tikai jaunās plašās stāvvietas asfaltēšana, bet noasfaltēs arī ceļu, kurš no pagalma iet līdz dārziņam.

Savu kārtu gaida vēl viens objekts Jaunajā Forštatē. Tā ir teritorija ap 5. pirmsskolas izglītības iestādi Aveņu ielā.

Nepaliks bez uzmanības arī Jaunbūve. Šeit Ventspils ielā atrodas bērnu dārzs bērniem ar speciālajām vajadzībām. Darbi šajā objektā jau noris pilnā sparā, tāpēc jau drīz izglītības iestādes audzēkņus vedīs uz šejieni pa jauno, gludo ceļa virsmu. Praktiski pilsētas centrā mēs bijām vēl vienā būvniecības objektā.

Tā ir Stadiona iela 109, tranzītteritorija, kura savieno vairākus daudzdzīvokļu namu pagalmus. Asfaltēšanas darbu sagatavošanas process jau iet uz beigām, drīzumā arī šeit parādīsies jauns asfalta segums.

Un tas vēl nav viss, projekta sagatavošanas posmā atrodas vēl daži objekti. Viens no tiem – liela teritorija Piekrastes ielā no 29. līdz 35. mājai.

Citiem vārdiem sakot, pagalmu ceļu būvniecības sezona būs piesātināta. Būvnieki lūdz iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret neērtībām, kuras, iespējams, būs remontdarbu laikā un sola kvalitatīvi veikt ieplānoto. Visus darbus apmaksā pašvaldība.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

