„Tuvība” saņēmusi skatītāju simpātiju balvu starptautiskā festivālā „M.@rt. Kontakt - 2018”

Kā jau informējām iepriekš, 26. martā Daugavpils teātra plastiskā drāma „Tuvība” devās uz Mogiļevu Baltkrievijā, lai pirmo reizi piedalītos starptautiskā jauniešu teātra forumā „M.@rt. Kontakt - 2018”.

Daugavpils teātra trupa atzīmē, ka šī uzstāšanās bija neparasti emocionāla un varēja just, ka Daugavpils teātra izrādei izdevās radīt nebijušas tuvības atmosfēru ar skatītājiem. To pierāda arī skatītāju balsojuma rezultāti, kas tika paziņoti festivāla noslēgumā - skatītāju simpātiju balvu saņēma Daugavpils teātra „Tuvība”.

Teātra kritiķi izrādi „Tuvība” nodēvēja par skaistuma terapiju un akcentēja tās spēcīgo emocionālo vēstījumu. Teātra kritiķe Anastasija Guļina no Maskavas atzīmēja, ka viņai „Tuvība” atgādināja par tuvību ne tikai starp cilvēkiem, bet arī pašam ar sevi: „Tā ir izrāde par sevis pieņemšanu: savas vīrišķības pieņemšanu, kas ieslēgta sievietē, un otrādāk – sievišķības pieņemšanu vīrietī. Tā ir pārsteidzoši smalka spēle ar universāliem arhetipiem un mītiem: dzimšana, konfilkts, zināšanas, mīlestība, sāncensība, atgriešanās paradīzē... Josifs Brodskis reiz teicis, ka „estētika ir ētikas māte”. Un jāatzīst, ka „Tuvība” pilnībā tam atbilst. Tā ir terapija ar skaistuma palīdzību. Atgriešanās pie harmonijas. Tā nav tikai plastiski noslīpēta skaista bilde, bet sarežģīta spēle ar jēgpilniem simboliem, kas liek skatītajam ne tikai sajūsmināti vērot uz skatuves notiekošo, bet arī iekšēji pastiprināti strādāt zemapziņas līmenī. Pateicoties tam arī rodas šī pārsteidzošā vienotības sajūta starp izrādes dalībniekiem un skatītājiem izrādes beigās.”

Festivāls „M.@rt.Kontakt - 2018” tika radīts 2006. gadā ar mērķi popularizēt teātra mākslu jauniešu vidū. Festivāla pastāvēšanas laikā tika parādītas 190 izrādes no 20 dažādām valstīm. Šogad starp festivāla dalībniekiem kopā ar Daugavpils teātri no Latvijas bija teātri un radošās grupas no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Kazahstānas, Lietuvas, Slovākijas un Vācijas. Festivāla ietvaros septiņu dienu laikā skatītājiem un teātra kritiķiem bija iespēja noskatīties 22 izrādes.

Jāpiebilst, ka jau šonedēļ Daugavpils teātra komanda dosies uz Sanktpēterburgu, kur ar izrādi „Kailais karalis” piedalīsies starptautiskā teātra festivālā „Tikšanās Krievijā” („Встречи в России”).

