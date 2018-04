Aktivizējās jaunā tramvaja sliežu posma būvniecība

Jaunumi Sabiedrība | 5. aprīlis 2018 | 18:39

Pilsētnieki jau ir pamanījuši, ka aktivizējās jaunā tramvaju sliežu posma būvniecība trešajā maršrutā, kas vedīs no Cietokšņa uz Jaunajiem stropiem.

Pagājušā gadsimta 60 – jos gados tramvaja ceļu uzcēla līdz Brāļu kapiem, vēlāk to pagarināja līdz Stropu ezeram. Praktiski pēc pusgadsimta nolēma līniju modernizēt. Vēl pērn iezīmētos kokus sāka novākt, tādā veidā gatavojot vietu jaunajam tramvaja ceļam.

Sliedes tiks ieliktas gar 18. Novembra ielu. Aiz bijušās dzelzceļnieku slimnīcas tās nogriezīsies pa kreisi un pa ceļa labo pusi ies līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai pa Veselības ielu.

Tādā veidā, Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotājiem būs pieejams vēl viens transporta veids, bet tas vēl nav viss. Tagad, lai no tramvaja pieturas tiktu līdz slimnīcai, ir jānoiet vismaz puskilometrs. Daudziem gados vecākiem cilvēkiem tas bija ne pa spēkam. Pēc jaunā tramvaju sliežu posma uzcelšanas nokļūt medicīnas iestādē būs daudz vienkāršāk. Celtniecības darbi varēja sākties vēl pagājušajā gadā, bet kavēšanās notika tāpēc, ka bija nepieciešams saskaņot projektu ar zemes gabala īpašnieku, pa kura īpašumu ieprojektēts jaunais ceļa posms. Īpašnieks dzīvo Austrālijā un pārrunas aizņēma noteiktu laiku.

No Veselības ielas tramvajs nogriezīsies uz Vasarnīcu ielu un savienosies krustojumā ar veco tramvaja sliežu ceļu posmu. Gala pietura tā arī paliks iepriekšējā vietā Jaunajos Stropos.

Kopā ar jauno sliežu ceļu uzbūvēs arī kontakttīklu, vecajā maršruta posmā to modernizēs un pielāgos pantogrāfam. Visus darbus, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, sola pabeigt līdz 2019. gada vasarai. ,,Daugavpils satiksme” mierina, ka neērtību pilsētniekiem, sakarā ar būvniecības darbiem, nebūs. ,,Daugavpils satiksmes” tālākajos plānos ir pagrieziena, kas ved uz Ventspils ielu, modernizācija tā, lai nodrošinātu tramvaja kustību no Centra uz Forštati bez liekas pārsēšanās.

