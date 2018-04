Pilsētas svētkos Daugavpils centrā būs jauns vides objekts ,,Es mīlu Daugavpili”

Jaunumi Sabiedrība | 5. aprīlis 2018 | 18:37

4. aprīlī Domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē tika izskatīts priekšlikums izveidot pilsētas noformējuma vides objektu ,,Es mīlu Daugavpili.”Šis uzraksts būs labi redzams gan dienā, gan naktī, jo nakts laikā to plāno izgaismot. Tas rotās Daugavpili jau pilsētas svētkos, kuri notiks no 4. – 10. jūnijam.

Uzraksta atrašanās vieta vēl tiks konkretizēta, jo ir 2 varianti – skvērs pie Cietokšņa ielas blakus katoļu baznīcai, vai vieta pie ieejas Daugavpils olimpiskajā centrā no Balvu ielas puses. Pilsētā ir vairāki vides objekti, kurus iemīļojuši ne tikai daugavpilieši, bet arī tūristi un pilsētas viesi. Atgādināsim, ka visi ,,Daugavpils pilsētas” mājas lapā Facebooc var arī piedalīties balsošanā par jauna artobjekta – izvēli, kurš iemitināsies Rīgas ielā. Tie ir 4 – mārīte, cielava, varde vai suns. Visus, kuri iebrauc Daugavpilī no Rīgas puses, jau ilgus gadus satiek Daugavpils simbols – kaija. Iedzīvotāji piedāvāja kaiju nokrāsot ar luminiscējošu krāsu, lai to izceltu Ir nolemts kaiju izgaismot. Lai jaunais vides objekts ,,Es mīlu Daugavpili” ieņemtu savu vietu pilsētas ainavā, vēl ir jāstrādā profesionāļiem, kuri izšķirsies par tā izmēriem, materiāliem tā izveidošanai un tad tā izgatavošanu. Daugavpils tēls tieks spodrināts, lai priecētu visus.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

