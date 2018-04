Lielā Talka 2018

Jaunumi Sabiedrība | 3. aprīlis 2018 | 19:12

Šajā gadā Daugavpils pilsētas pašvaldībā Lielā Talka norisināsies 28.aprīlī. Ņemot vērā to, ka vides sakopšanas akcijas laika gaitā ir kļuvušas par patīkamu tradīciju visu vecuma grupu iedzīvotājiem, aicinām arī šogad būt aktīviem un piedalīties mūsu pašvaldības sakopšanā, lai padarītu Daugavpili tīrāku un estētiski pievilcīgāku.

Protams, ir padomāts arī par tiem iedzīvotājiem un iestādēm, kas tieši 28.aprīlī dažādu apstākļu dēļ nevarēs piedalīties talkošanā, tāpēc pašvaldība piedāvā iespēju veikt pašvaldības teritorijas sakopšanu jau no 25.aprīļa. Šī iespēja varētu būt saistoša izglītības iestāžu audzēkņiem, kas tradicionāli talko kopā ar pedagogiem un vecāku pārstāvjiem. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” no 9.aprīļa uzsāk iesniegumu pieņemšanu dalībai Lielajai Talkai. Talkot gribētāji tiek aicināti ierasties Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5a, 113.kabinetā, lai pieteiktu jau iepriekš izvēlētu talkošanas vietu un saņemtu talkas maisus. Gadījumā, ja talkot gribētāji vēl nav izdomājuši sev tīkamu talkošanas vietu, Komunālās pārvades speciālisti piedāvās piemērotas uzkopjamās teritorijas, atkarībā no talcinieku komandas lieluma un vecuma grupas. Talkot tiek aicināti uzņēmumi, organizācijas, iestādes, privātpersonas vai to grupas u.c. interesenti, kuriem rūp apkārtējās vides stāvoklis un tās sakārtotība. Primārais talkas mērķis – sakārtot pašvaldībai piederošas zemes vienības (t.sk. arī ūdens objektu piekrastes un mežu teritorijas), kuras antropogēnas darbības rezultātā ir piesārņotas ar dažāda veida atkritumiem. Informējam, ka savāktie sadzīves atkritumi ir jāievieto tikai Komunālās saimniecības pārvaldes izsniegtajos talkas maisos un reģistrācijas brīdī noteiktajās vietās, lai Lielās Talkas ietvaros savākto atkritumu izvešana noritētu raiti un nerastos šaubas par savākto atkritumu izcelsmi. Papildus informējam, ka līdz 27.aprīlim savāktos atkritumus SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” izvedīs 27.aprīlī līdz plkst. 20.00., savukārt 28.aprīlī savāktie atkritumi tiks izvesti līdz 29.aprīļa plkst. 20.00. Priecāsimies par jebkuru pieteikto talkošanas vietu, izrādīto iniciatīvu un vēlmi veikt mūsu pašvaldības teritoriju sakopšanu. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku!

Papildus informācija:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5a, 113.kabinets.

Tel. 65476480

kaspars.laizans@daugavpils.lv

Daugavpils.lv