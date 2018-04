Muzeju naktī Daugavpilī noritēs krāšņa Martas balle

Jaunumi Kultūra | 3. aprīlis 2018 | 19:08

19. un 20. maijā Daugavpilī notiks Marta balle, kas būs veltījums novadniecei Martai Skavronskai – vienkāršai lauku meitenei, kas kļuva par Krievijas cara Pētera I sievu un vēlāk arī par imperatori Katrīnu I (1684 - 1727).

Pasākums sāksies 19. maijā, plkst. 18.00, Daugavpils cietoksnī. Kā īstā pasakā Daugavpils cietoksnis uz vienu vakaru kļūs par graciozu dāmu un galantu kavalieru valstību. Pasākuma laikā būs visdažādākās aktivitātes, kuras noslēgsies ar lielo deju balli maskarādi.

Martas balles pasākumi tiks veidoti tā, lai apmeklētāji iztēlotos vidi, kurā Marta izauga un veidojās par personību. Būs iespēja izjust tā laika gaisotni: noskaņas, garšas, smaržas, sastaptos cilvēkus - tepat Latvijā un kontrastus – Martas nokļūšanu galmā – greznus tērpus, dārglietas, izpriecas, dejas un uguņošanu. No plkst. 18.00 pie visiem cietokšņa vārtiem skaistos tērpos ģērbti jauni cilvēki sagaidīs pasākuma ciemiņus. Cietokšņa teritorijā būs ierīkoti vairāki tematiskie sektori. Piemēram, ekspozīcija “Šūpulis” būs veltīta Martas bērnībai, un tajā būs šūpulis, bērnu drēbītes, gultiņas, lelles un šūpuļdziesmas. Bērnu sektorā meitenēm būs “Mazo princešu skola”, bet zēniem – “Militārā skola”. Darbosies klauni un animatori. Deju meistarklašu sektors tiks organizēts sadarbībā ar Daugavpils deju studijām, un pasākuma dalībniekiem būs iespēja apgūt vēsturisko deju soļus. Vasaras dārzā apmeklētājus gaidīs dzīvās skulptūras un arī spoki. Pasākuma ietvaros tiks rīkots tērpu konkurss. No plkst. 21.30 - 22.00 notiks karnevāla parāde, kurā piedalīsies deju, muzikālās grupas un personāži senlaicīgos kostīmos. Plkst. 22.00 kopā ar Katrīnu I ieradīsies Pēteris I un atklās Balles šova programmu. Tajā līdz 23.30 spēlēs orķestris, būs aizraujoši baleta, deju priekšnesumi un operas zvaigžņu uzstāšanās. Plkst. 23.30 ar svētku salūtu un uguns skulptūru ekspozīcijas atklāšanu pasākuma dalībnieki teiks ardievas Pēterim I un Katrīnai I, lai nākamajā gadā atkal no jauna satiktos Daugavpils cietoksnī.

Tāpat kā pagājušajā gadā, apmeklētāji tiek aicināti uz Martas balli ierasties senlaicīgos tērpos. Skaistāko un oriģinālāko tērpu īpašnieki saņems balvas.

20. maijā Martas balles pasākumi turpināsies pilsētas centrā. Detalizēta informācija par to norises gaitu un pasākuma programma būs pieejama Daugavpils tūrisma vietnē www.visitdaugavpils.lv un www.facebook.com/daugavpils.travel.

19. maijā būs iespēja apmeklēt vairākus objektus, kas piedalās Muzeju nakts pasākumos: Daugavpils Marka Rotko mākslas centru (Rotko oriģināldarbu sektora apmeklējums būs par maksu), Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, Šmakovkas muzeju, Saules skolu, Daugavpils sinagogu un muzeju “Ebreji Daugavpilī un Latgalē”, Daugavpils skrošu rūpnīcu, Medicīnas vēstures ekspozīciju Daugavpils medicīnas koledžas telpās un Daugavpils māla mākslas centru.

Martas balle Daugavpilī tiek rīkota jau otro reizi. Martas Skavronskas dzimtas saknes esot meklējamas mūsdienu Latvijas teritorijā. Līdzās Daugavpilij esošajos Kalkūnos, toreizējā Kurzemes-Zemgales hercogistē, kas tajā laikā bija Polijas vasaļvalsts, esot dzīvojuši viņas senči – vectēvs Merherts Hāns un māte Doroteja. Viena no leģendām vēsta, ka Marta piedzima Višķu apkaimē – Ezervišķos zemnieka ģimenē. Liktenis viņai bija lēmis kļūt par Krievijas ķeizara Pētera I sievu, un 1725. gadā pēc vīra nāves viņa sēdās imperatores tronī. Savas valdīšanas laikā Katrīna I nodarbojās ar filantropiju, atbalstīja izglītību un zinātni. Pilnīgi iespējams, ka, būdama imperatore, savos ceļojumos uz Eiropu, Katrīna I braukusi arī caur Dinaburgu (Daugavpili), jo tolaik tas bija nozīmīgākais ceļš, kas Pēterburgu savienoja ar Rietumeiropu.

