Zaķis dos ceļu jaunajiem

Saeimas deputāts Dzintars Zaķis nolēmis rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās nestartēt, portālam "Delfi" apliecināja pats politiķis.

"16 gadus es esmu politikā, piecas vēlēšanas aiz muguras," pauda Zaķis. "Iespējams, pienācis laiks paaudžu maiņai."

Zaķis pauda, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Tāpat politiķis atzina, ka tās pārmaiņas viņa karjerā būtu "par labu ne politikai". Viņš gan nekonkretizēja, ko plāno darīt tālāk.

Vēstīts, ka Zaķis no "Vienotības" saraksta tika ievēlēts gan 10., gan 11. Saeimā, abos sasaukumos viņš vadīja partijas frakciju un bija viens no partijas līderiem. 2014. gadā viņš tika ievēlēts 12. Saeimas sastāvā. Taču 11. Saeimas sasaukuma izskaņā – 2014. gada oktobrī – Zaķim nācās no "Vienotības" frakcijas vadītāja amata atkāpties un apturēt savu darbību partijā.

Atkāpšanās sekoja pēc viņa partijas biedra Jura Vidiņa iesnieguma Drošības policijā, kurā viņš norādīja uz iespējamu vēlēšanu balsu pirkšanu Latgalē par labu Zaķim. Pēcāk viņš arī paziņoja par izstāšanos no "Vienotības".

Zaķis gan neatteicās no 12. Saeimas deputāta mandāta, lai "kalpotu Latgales vēlētājiem". Pašlaik Zaķis turpina ieņemt deputāta amatu, kā arī ir "Vienotības" frakcijas pārstāvis.

