Pašvaldība sveiks 60. un 70. kāzu gadadienā

Jaunumi Sabiedrība | 28. marts 2018 | 20:12

2018. gada 29.мartā stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” .

Atbalstot ģimenes vērtības un godinot seniorus, saistošos noteikumus papildināja ar atbalstu ne tikai zelta kāzu jubilejā, bet arī 60 gadu un 70 gadu kāzu jubilejās. Saskaņā ar grozījumiem laulāto pāri , kas svin 60. un 70. kāzu jubilejas, turpmāk saņems no pilsētas pašvaldības 150 eiro . Tiesības saņemt šo vienreizēju atbalstu ir vienam no laulātajiem, to piešķir un izmaksā ne vēlāk kā 1 gadu pēc jubilejas .

Ar 2017.gada 27.jūniju tiesības saņemt vienreizēju atbalstu bija tikai zelta kāzu jubilejā, šādu atbalstu 2017.gada 6 mēnešos saņēma 75 pāri, izmaksāti 7500 EUR. Plānots, ka 2018.gadā 60 gadu un 70 gadu kāzu jubilejas varētu nosvinēt aptuveni 24 pāri un tam nepieciešami 3600 EUR. Atbalsts tiks sniegts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" 2018.gada budžeta ietvaros.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

Daugavpils.lv