Eiropas fondu atbalstīto paku saņēmēju loks paplašināsies

28. marts 2018

Ar 3. aprīli Eiropas Savienības atbalstītos pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplektus saņems arī maznodrošinātās ģimenes ar ienākumiem līdz 188 eiro uz vienu ģimenes locekli. Līdz šim pakas saņēma pilsētas trūcīgās ģimenes, kuru ienākumi nepārsniedza 128 eiro uz vienu ģimenes locekli un krīzes situācijā nonākušās ģimenes.

Pakas iegūšanai Sociālajā dienestā ir jāsaņem izziņa ar atzīmi, ka sociālais statuss atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Izziņas var saņemt pilsētas Sociālā dienesta objektos Vienības ielā 8, Lāčplēša ielā 39, Liepājas ielā 4. Sociālās patversmes un sociālās mājas klienti saņems šīs izziņas uz vietas.

Daugavpilī ar Eiropas Savienības palīdzības paku izsniegšanu nodarbojas Sarkanais Krusts.

Šīs EF atbalstītās pakas no 3. aprīļa var saņemt Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma) pirmdien no 13.00-17.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 10.00-15.00. Otrs paku izdošanas objekts atrodas 18.novembra ielā 161 (ieeja caur arku pagrabtelpās). Šeit pakas var saņemt otrdienās un ceturtdienās no 15.00-18.00, trešdienās no 12.00-18.00.

Atgādināsim, ka, ejot saņemt paku, līdzi jāņem Sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātā statusu ar SD atzīmi, ka persona ir tiesīga saņemt šīs pakas.

Izziņas var saņemt visu aprīli.

