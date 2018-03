Daugavpils cietoksnī top padomju laikiem veltīta ekskursija

Jaunumi Sabiedrība | 27. marts 2018 | 20:12

Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra speciālisti veido tematiski jaunu ekskursiju par padomju laika periodu cietokšņa dzīvē. Ideja radusies jau divus gadus atpakaļ. Padomju laiki cietokšņa dzīvē ir laika periods no 1944. līdz 1994. gadam.

No 1948. līdz 1994. gadam cietokšņa teritorijā darbojās Kara aviācijas tehniskā, vēlāk Jāņa Fabriciusa vārdā nosauktā Kara aviācijas inženieru augstskola, tāpēc padomju laiki tā vēsturē cieši saistīti ar šīs kara skolas dzīvi.

Šo laiku nevar uzskatīt par viennozīmīgu cietokšņa vēsturē. Ir daudz pozitīvu iezīmju – cietokšņa teritorija un ēkas tika uzturētas kārtībā, kas ir ļoti svarīgi. Skola gatavoja augsti kvalificētus kadrus, šeit mācījās kursanti no visām PSRS republikām. Zīmīgi, ka šogad februārī tika atzīmēta skolas 70. jubileja.

Bet, piemēram, vēsturiski slavenie Nikolaja vārti tajā laikā tika atstāti novārtā, to iekšienē glabāja dārzeņus. Padomju laikā kara skolas vajadzībām vienai no celtnēm tika uzbūvēts 3. stāvs, ko tagad var nosaukt par iejaukšanos cietokšņa arhitektoniskajā ansamblī, jo vēsturiski cietokšņa ēkas nevarēja būt augstākas par 2 – stāvu ēku augstumu.

Bet ekskursija noteikti būs interesanta un aizraujoša, un maija sākumā tā varētu jau būt pieejama tūristiem.

Cilvēks ir sava laika vēstures veidotājs. Katrs, kurš var ziedot materiālus vai savus stāstus par cietoksni jebkuros laikos, būs laipni gaidīts Cietokšņa kultūras un informācijas centrā.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

