Turpinās dokumentu pieņemšana vasaras nodarbinātības programmā 15-19 gadi

Jaunumi Sabiedrība | 26. marts 2018 | 20:20

Atgādinām, ka Jaunatnes nodaļa turpina pieņemt dokumentus no jauniešiem, kuri tika pamatsarakstā vasaras nodarbinātības programmā 15-19 gadi. Pamatsarakstu var aplūkot šeit: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list

Dokumenti ir jāiesniedz Jaunatnes nodaļā (Saules iela 5a) līdz 28.martam (ieskaitot).

13-14 gadīgiem jauniešiem dokumenti ir jāiesniedz savās skolās sociālajiem pedagogiem no 26.marta līdz 26.aprīlim.

Iesniedzamie dokumenti:

Pases kopija

Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (darbam)

Vecāku darba atļauja jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem (https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx)

Vecāku darba atļauja jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem

(https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums13_14.docx)

Bankas konta numurs (ja jaunietim ir atvērts bankas konts)



Ja dokumenti netiks iesniegti laicīgi, tad jaunietis automātiski zaudē savu vietu un viņa vietā rindas kārtībā tiks iekļauts cilvēks no rotācijas saraksta.

Jautājumu gadījumā, zvanīt pa tālruni 654 22306.

