Daugavpilī nonākusi Latvijas simtgadei veltītā Tautas Saimes grāmata

Daugavpilī ir nonākusi Latvijas valsts simtgadei veltītā Tautas Saimes grāmata, kura savu ceļojumu pa Latviju uzsāka jau pagājušajā gadā. Tie ir cilvēku stāsti par Latviju un novēlējumi valsts nākotnei.

Grāmatu no Daugavpils novada pārņēma pilsētas mērs Rihards Eigims un atstāja tajā ierakstu, kurā izteica lepnumu par pilsētu, tās cilvēkiem, kuri dzīvo ar ticību valsts rītdienai.

22. martā Latviešu kultūras centrā Daugavpils koru koncerta ,,Ta sir laiks” laikā ar latviešu tautas dziesmu ,,Ģērbies, saule, sudrabota” Tautas Saimes grāmata tika iedziedāta mūsu pilsētā.

Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki, kuru dzīve ritējusi kopā ar Latviju, kuri dzimuši un auguši gan reizē ar valsti, gan vēlākos gados, saglabājuši mīlestību, uzticību un ticību Latvijai. Viņu rakstītais šajā grāmatā ir kā pavediens, kurš vijas cauri Latvijas novadiem un atvedis to pie mums.

Veicot ierakstu Tautas Saimes grāmatā, diriģents Jevgeņijs Ustinskovs uzsvēra, ka viena no latviešu tautas garīgajām vērtībām ir kora mūzika, kas saliedē visas paaudzes, radot Latvijas kultūras brīnumu – Dziesmu un deju svētkus.

Šī unikālā grāmata Daugavpilī būs līdz maija vidum, tāpēc ikvienam, kurš vēlas atstāt savu stāstu un novēlējumu Latvijas jubilejā, tāda iespēja būs.

No 16. marta līdz 20. aprīlim grāmata būs pieejama Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā, no 21. – 27.04. – Latgales centrālajā bibliotēkā.

Sabiedriskās organizācijas un citi interesenti, kas vēlas veikt savu ierakstu Tautas Saimes grāmatā, var pieteikties, nosūtot pieteikumu elektroniski Daugavpils pilētas domes informācijas birojam info@daugavpils.lv

