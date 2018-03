Informācija par izmaiņām pilsētas autobusu kustības sarakstos

Jaunumi Sabiedrība | 20. marts 2018 | 22:12

Atbalstot Mežciema iedzīvotāju lūgumu mainīt autobusu maršrutu Nr.5 „Autoosta – Mežciems – Cietoksnis – Autoosta” kustības shēmu, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt mājās, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 1.aprīļa pastāvīgā kārtā katru dienu,autobusu maršruta Nr.5 reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst.12:20; 13:20 un 14:20 kursēs caur Jauno forštates, tapāt kā jau esošie reisi ar atiešanas laiku plkst. 15:20; 16:20 un 17:20.

Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01.aprīļa pastāvīgā kārtā katru dienu ieviest eksperimentālā kārtā maršruta Nr.16 „Autoosta – Piena kombināta ciemats” kustības sarakstu:

atiešanas laiki: no Autoostas plkst.: 06:25; 07:00; 07:35; 08:10;10:40; 11:20; 12:40; 13:20; 14:00; 14:40; 16:00; 16:40; 17:40; 18:45.

atiešanas laiki no Dīķu ielas plkst.: 06:40; 07:15; 07:50; 08:25; 10:55; 11:35; 12:55; 13:35; 14:15; 14:55; 16:15; 16:55; 17:55; 19:00.

Vienlaikus, sakarā ar eksperimenta negatīvajiem rezultātiem, tiks atcelts reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 19:40 un attiecīgi no Dīķu ielas plkst. 19:55.



Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 01. aprīļa pastāvīgā kārtā darba dienās ieviest izmaiņas atiešanas laikiem autobusa maršrutam Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi”:

no Autoostas: no plkst. 21:30 tiek pārcelts uz plkst.21:40

no Ruģeļiem: no plkst. 21:55 tiek pārcelts uz plkst. 22:10.



Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija no š.g. 01.aprīļa nolēma izslēgt no pastāvīgā maršruta tīkla autobusu maršrutu Nr.1A „Autoosta – Ceļinieku ciemats” un pastāvīgā kārtā katru dienu ieviest eksperimentālā kārtā ieviestu autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” reisu ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06:30 un no Križiem plkst. 07:10 un kursēšanu centra virzienā gar Reģionālo slimnīcu un Ķīmiķu ciematu, vienlaikus sakarā ar eksperimenta negatīvajiem rezultātiem reisā ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 17:15 tiks atcelts iepriekš ievests iebraukums Ķīmiķu ciematā mikrorajonā un pie Reģionālās slimnīcas.

5Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, no š.g. 1.aprīļa katru dienu eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiek mainīts maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi autobusa atiešanas laiks:

no Križiem: no plkst. 21:55 tiek pārcelts uz plkst. 22:04.



AS "Daugavpils satiksme"

Daugavpils.lv