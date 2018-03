Daugavpils teātra „Kailais karalis” dosies uz starptautisku teātra festivālu Sanktpēterburgā

Skorpions

24. oktobris

- 22. novembris

Lielā mērā būsi atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem, līdzgaitnieku attieksmes. Nav pats piemērotākais periods darījumiem ar nekustamo īpašumu. Vēlams arīdzan atturēties no visa veida parādsaistībām. Ja nepieciešams veikt pārrunas ar augstākstāvošajiem, organizē tās trešdien vai ceturtdien. Piektdiena vairāk piemērota darbam ar dokumentāciju, dažādu formalitāšu kārtošanai. Brīvdienās atļaujies būt sev nedaudz bezrūpīgāks, palūkojies uz dzīvi no gaišāka, dzīvespriecīgāka skatu punkta.