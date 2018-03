Noslēdzās starptautiskā hokeja turnīra spēles ,,Daugavpils mēra kauss 2018”

Jaunumi Sports | 19. marts 2018 | 20:08

No 16. līdz 18. martam Daugavpils ledus hallē notika bērnu starptautiskais hokeja turnīrs, kurā piedalījās 2 komandas no Latvijas un pa vienai no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas.

Turnīrs sākās ar grandiozu atklāšanas ceremoniju 16.martā, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims.

Sešas U – 10 (vecumā līdz 10 gadiem) grupas komandas spraigās cīņās krāja pieredzi spēlē uz visa lielā Ledus halles laukuma. Atrodoties šajā grupā, jaunie hokejisti spēlē uz puses laukuma. Nākošgad šīs vecuma grupas bērni pāriet U – 12 grupā, kad jau pēc noteikumiem ir jāspēlē uz visa laukuma, tāpēc tāda spēles prakse jaunajiem hokejistiem bija gan labs pārbaudījums, gan iespēja krāt prasmes un iemaņas.

Pasākuma organizatori bija bērnu vecāki no Daugavpils. Viņu galvenais mērķis bija piesaistīt spēlei mūsu pilsētā komandas no kaimiņvalstīm, jo šāda veida turnīru tradīcijas Daugavpilī tikai sāk rasties un veidoties. Tāda mēroga un kvalitātes sacensības ir labs apliecinājums tam, ka hokejs kā sporta veids tiek popularizēts un tas kļūs par ikgadēju pasākumu Daugavpils sporta dzīvē.

18. martā notika spēles par 1., 3. un 5. vietu. Zīmīgi, ka mūsu zēni ieguva 3. vietu.

Atzīmēsim, ka ciemiņi pirmo reizi bija ieradušies Daugavpilī un palika apmierināti gan ar turnīra organizāciju, gan ar uzņemšanu. Visi optimistiski apņēmās arī turpmāk braukt uz Daugavpili, pirmkārt, spēlēt hokeju un, protams, iepazīt pilsētu.

Noslēguma ceremonijā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims apbalvoja uzvarētājus un pasniedza balvas un dāvanas visiem turnīra dalībniekiem.

Turnīra organizētāji ir pateicīgi par atbalstu Daugavpils pašvaldībai.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Daugavpils.lv