VID konsultēs jaunos uzņēmējus “Starta dienā” Daugavpilī

Jaunumi Sabiedrība | 17. marts 2018 | 16:47

Šī gada 22. martā Daugavpilī notiks Latgales reģionā gada vērienīgākais bezmaksas pasākums jaunajiem uzņēmējiem “Starta diena”. Arī šogad tajā piedalīsies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu eksperti, lai konsultētu pasākuma apmeklētājus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un VID e-pakalpojumiem. Visi interesenti līdz šī gada 21. martam ir aicināti elektroniski pieteikt savu dalību ALTUM interneta vietnē: https://www.altum.lv/lv/notikumi.

Starta dienas laikā VID informatīvajā stendā apmeklētāji varēs iepazīties un arī praktiski izmēģināt VID e-pakalpojumu priekšrocības, noskaidrot interesējošos jautājumus par saimnieciskās darbības uzsākšanu un dažādiem nodokļu nomaksas režīmiem, kā arī saņemt atbildes uz citiem jautājumiem, kas skar sadarbību ar VID.

Lai būtu iespēja kopīgi ar VID darbiniekiem praktiski izmēģināt VID e-pakalpojumus, apmeklētājiem lūgums ņemt līdzi internetbankas autorizācijas datus (lietotājvārdu, paroli, kodu kartes u.tml.), lai varētu pieslēgties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai.

“Starta diena” Daugavpilī notiks šī gada 22. martā plkst. 10:00-13:30 Daugavpils universitātē (Parādes ielā 1a). Pasākumu rīko Attīstības finanšu institūcija ALTUM un uz to ir aicināts ikviens interesents, kuram ir sava biznesa ideja un vēlme to īstenot, kā arī ikviens uzņēmums vecumā līdz 5 gadiem, kas meklē izaugsmes iespējas. Jaunie uzņēmēji pasākumā varēs iedvesmoties no nozares vadošajiem ekspertiem, uzzināt par pieejamo valsts atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai, kā arī nodibināt noderīgus kontaktus.

Jaunos un topošos uzņēmējus individuāli konsultēs arī vadošie eksperti no vairāk nekā 10 organizācijām: ALTUM, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, komercbankām, Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas u.c.

Pasākumā ikviens interesents uzzinās, kā pārdomāti plānot un finansēt savu ideju, kādi ir visbiežāk sastopamie mīti par biznesa uzsākšanu. Uzņēmuma “Couching and Consulting Group” pārstāvis Edgars Untāls uzstāsies ar lekciju “Pārdošana interneta laikmetā – kā atrast savu pircēju un pievērst viņa uzmanību”.

Pirmais no šī gada pieciem semināriem interesentus pulcēja marta sākumā Jēkabpilī, savukārt turpinājumā tos būs iespējams apmeklēt 12. aprīlī Kuldīgā, 26. aprīlī Cēsīs un 31. maijā – Rīgā. Plašāka informācija par “Starta dienu” pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

VID