Daugavpils 4. klašu skolēni piedalās “Sporto visa klase” projektā

6.martā Daugavpils Olimpiskajā centrā notika sporta sacensības 4. klasēm projekta “Sporto visa klase” ietvaros. Projektā piedalījās 13 komandas no dažādām pilsētām, divas no tām arī no Daugavpils – Daugavpils Saskaņas pamatskolas 4.a klase un Daugavpils 16. vidusskolas 4. b klase.

Sacensību rezultāti:

1. vieta - Viļānu vidusskola

2. vieta - Riebiņu vidusskola

3. vieta – Aizkraukles novada vidusskola

4. vieta – Ludzas pilsētas ģimnāzija

5. vieta – Salas vidusskola

6. vieta – Rēzeknes 3. vidusskola

7. vieta – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

8. vieta - Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

9. vieta – Lielvārdes pamatskola

10. vieta – Līvānu 1. vidusskola

11. vieta – Jumpravas vidusskola

12. vieta – Daugavpils 16.vidusskola

13. vieta – Daugavpils Saskaņas pamatskola

Sacensību dalībniekus uzrunāja arī Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Dukšinskis, veiksmi vēlot apgalvoja, ka galvenais uzvaras sasniegšanai ir komandas saliedētība, sportiskā sagatavotība un spēks.

“Sporto visa klase” projektā piedalījās arī Daugavpils 5. klases, vairāk informācijas - https://www.daugavpils.lv/lv/80/read/17566

Sīkāka informācija par projektu - http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/sakums

