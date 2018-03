“Battle of styles 2018” - Baltijas valstu jaunie breikeri Daugavpilī

Jaunumi Kultūra | 2. marts 2018 | 19:02

2018.gada 3.martā Daugavpilī norisināsies Baltijas valstu atlases turnīrs starptautiskajam breika deju festivālam Vladimirā (Krievija) “Battle of styles 2018”. Breika dejotāji-juniori līdz 17 gadu vecumam cinīsies par iespēju pārstāvēt savu valsti pasaules līmeņa turnīrā 7.aprīlī Krievijā. Sacensību galvenais tiesnesis, “Battle of Styles” organizators – Aleksandrs Rodins (bboy R1) no Vladimiras (Krievija).

Alekandrs ar saviem audzēkņiem no profesionālās breika deju skolas “Dominant” (Vladimira, Krievija) Daugavpilī ieradās 23.februārī. Šīs nedēļās laikā viesi mūsu jauniešiem organizēja meistarklases, seminārus un kopīgas nodarbības, kas palīdzēs viņiem labāk sagatavoties atlases turnīram, gan iegūt svarīgo pieredzi breika dejās.

Šāds Baltijas valstu jauno breikeru atlases turnīrs notiks jau otro reizi. Aizvadītajā gadā mūsu Maksims Mitušovs (“Factory Kingz”, Daugavpils) spēja izcīnīt ceļazīmi uz “Battle of styles 2017”, uzvarot vecuma kategorijā līdz 9 gadiem. Startējot Vladimirā viņam izdevās iekļūt stiprāko 30-niekā iegūstot ļoti vērtīgu pieredzi. Kas uzvarēs šogad? Aicinam atbalstīt Daugavpils breika dejotājus 3.martā! Ieeja – brīva!

Pasākum laikā notiks arī komandu batls – “Factory Kingz” (Daugavpils, Latvija) pret “Dominant” (Vladimira, Krievija).

Pasākuma vieta: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Daugavpils, Marijas eila 1E)

Datums: 2018.gada 3.marts

Laiks: 15.00 dalībnieku reģistrācija, 16.00 pasākuma sākums.

Daugavpils.lv