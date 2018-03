Piektdiena būs mākoņaina; sals mazināsies

Jaunumi Latvija | 2. marts 2018 | 18:56

Piektdienas rītā Latvijas debesīs daudz mākoņu, vietām mazliet snieg un laiks ir krietni siltāks par prognozēto - temperatūra plkst. 5 bija -6..-11 grādu robežās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Dienā laiks joprojām bieži būs mākoņains, saule parādīsies tikai brīžiem, vietām gaidāms neliels sniegs.

Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -3...-8 grādi.

Rīgā daļēji mākoņains laiks, iespējams neliels sniegs, pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra -3..-4 grādi.

Tikmēr valsts AS "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka piektdienas rītā sniegs un apledojums Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un dažviet Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Rīgas apvedceļš posmā no Salaspils līdz Babītei (A5);

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Nīcgales līdz Pāterniekiem;

Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) posmā no Rīgas līdz Meitenei;

Liepājas šoseja (A9) visa maršruta garumā;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Popei;

Liepāja – Rucava (A11) visa maršruta garumā;

Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai;

Grebņeva – Medumi (A13) visa maršruta garumā;

Daugavpils apvedceļš (A14).

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, izņemot Balvu apkārtni, un Aizkraukles, Madonas apkārtnē.

LSM