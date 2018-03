Bērnu tautas deju festivāls LATVJU BĒRNI DANCI VEDA

Jaunumi Kultūra | 1. marts 2018 | 19:44

Vairāk kā 5000 Latvijas skolu dejotāji kopā ar saviem vadītājiem un skolotājiem sabrauks Daugavpilī uz bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda”, tā turpinot dejošanas tradīcijas, kas stiprina Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ilgtspējīgo pastāvēšanu Latvijā.

Šogad, valsts simtgades jubilejas gadā, festivāls notiks divās pilsētās – Daugavpilī un Jelgavā. Mēs, daugavpilieši, priecājamies par to, ka dalībai festivālā mūsu pilsētā ir pieticies liels dejotāju skaits. Esam gatavi sagaidīt festivāla „Latvju bērni danci veda” dalībniekus, izrādīt viņiem daugavpiliešu viesmīlību un atsaucību – veltot viskarstākos aplausus koncertos Rīgas ielā (sākums plkst. 11.30), vērojot festivāla atklāšanas ceremoniju Vienības laukumā (plkst. 16.00), uzgavilējot svētku gājiena lielajam pulkam pilsētas centrā, un līdzi dzīvojot dejotāju radošai degsmei festivāla Lielkoncertā Daugavpils Ledus hallē (plkst. 17.00).

Daugavpilī, festivāla Lielkoncertam ir pieteikušies 178 deju kolektīvi, tai skaitā: Alūksnes novada 15 deju kolektīvi; Balvu un Rugāju novada 9 deju kolektīvi; Daugavpils novadu pārstāvēs 8 deju kolektīvi; Daugavpils pilsētu – 18 deju kolektīvi; Gulbenes novadu – 16 kolektīvi; Ropažu novada dejotāji (2 kolektīvi) savu deju programmu izdejos kopā ar draugiem no Igaunijas, Murastes skolas; Jēkabpils pilsētu pārstāvēs 5 deju kolektīvi; Viesītes, Salas, Aknīstes un Jēkabpils novadu deju programmu izdejos 9 kolektīvi; Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu pārstāvēs 16 deju kolektīvi; Limbažus pārstāvēs 7 deju kolektīvi; Līvānu novada deju programmu izdejos 9 kolektīvi; vislielākais skaits dejotāju būs no Madonas novada – 33 kolektīvi; no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem atbrauks 21 deju kolektīvs; Rēzeknes pilsētas deju programmu izdejos 9 kolektīvi.

Koncertos Rīgas ielā izrādīja vēlmi piedalīsies 55 Latvijas skolu kolektīvi, pilsētā redzēsim labākos dejotājus no Babītes novada, Baldones novada, Cēsu pilsētas, Daugavpils, Dagdas, Andrupenes, Preiļiem, Riebiņu novada, Vecpiebalgas novada, Jaunjelgavas novada, Mārupes novada, Krāslavas, Rīgas, Rugājiem, Ropažiem, Igaunijas, Ogres un Limbažiem.

2018. gada vasara Daugavpilī iesāksies ar izcilu pasākumu, kas ietver sevī bērnu pozitīvo enerģiju, dejotprieku un sirsnīgu atmosfēru.

Tiksimies Daugavpilī 26. maijā – festivālā „Latvju bērni danci veda”!

Bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda” rīko: Valsts izglītības satura centrs un Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Daugavpils pilsētas dome.

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”

www.jauniba.lv, tālr. 65435787

Daugavpils.lv