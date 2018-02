Daugavpilī 2017. gadā tūrisma nozare turpināja dinamisku attīstību

Jaunumi Sabiedrība | 28. februāris 2018 | 19:31

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras apkoptie dati liecina, ka pilsētas tūrisma objektus, kultūras un aktīvās atpūtas iestādes 2017. gadā apmeklējuši 508 477 interesenti, no tiem 257 661 apmeklētājs viesojās tūrisma objektos. Lielākais tūrisma objektu apmeklētāju skaits tika novērots 3. ceturksnī, savukārt, analizējot tūristu plūsmu pa mēnešiem, tradicionāli, vislielākais apmeklētāju skaits bija jūnijā un jūlijā.

2017. gadā Daugavpili apmeklējušo personu kopējā skaita procentuālais sadalījums ir sekojošs: 89% iekšzemes un 11% ārvalstu tūristi. Lielākie ārvalstu tirgi bija Lietuva (3,6%), Krievija (1,2%), Polija (1,2%), Vācija (0,9%) un Baltkrievija (0,9%). Daugavpili kā savu tūrisma galamērķi ir izvēlējušies arī tūristi no Lielbritānijas (0,5%), Igaunijas (0,5%), ASV (0,3%), Zviedrijas (0,2%), Somijas (0,1%), Norvēģijas(0,1%) u.c. valstīm (1,3%). Statistikas dati liecina, ka tūristu skaits no Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, Somijas un Zviedrijas ir palielinājies. Bez tam pilsētā viesojušies tūristi no Argentīnas, Austrālijas, Japānas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Kanādas, Indijas, Brazīlijas, Tadžikistānas, Jaunzēlandes, Kolumbijas, Ēģiptes, Vjetnamas, Irānas, Moldovas, Libānas u.c.

Savukārt Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2017. gadā apkalpoto viesu skaits Daugavpils tūristu mītnēs sasniedza 53 898. Pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu, ir 27%. 2017. gadā viesu pavadīto nakšu skaits tūristu mītnēs pieaudzis par 35% un sasniedzis 83 350 naktis. 2017. gada apkalpoti 22 247 ārvalstu viesi, kas ir par 33% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 27%, sasniedzot 33 927 naktis.

Zīmīgi, ka 2017. gadā Daugavpilī paplašinājies tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumu klāsts. Daugavpils cietoksnī durvis vēris Pirmā pasaules kara muzejs, pilsētā tika atklāta mākslas telpa “Emma Art”, piedzīvojumu parks ‘Daugavpils Tarzāns” un kvesta istaba “Doordom”. Pilsētas viesiem tika izstrādāta jauna apskates ekskursija “Daugavpils pa tramvaja logiem”, kā arī Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē tika atvērts skatu laukums. Kopš 2017. gada ir pieejama velo noma, SOT kajaku noma, kā arī ūdens inventāra noma "SUPup". Darbu sācis jauns daudznozaru atpūtas komplekss “Sanmari”, kā arī jauna viesnīca un vairāki sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

2017. gada otrajā pusē darbu sāka tūrisma portāla www.visitdaugavpils.lv atjaunotā versija, kas sniedz visaptverošu informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām, pasākumiem Daugavpilī un Daugavpils novadā latviešu, krievu un angļu valodā.

