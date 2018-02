Otrdien pūtīs stindzinošs vējš un laiks būs pārsvarā saulains

Jaunumi Latvija | 27. februāris 2018 | 20:17

Otrdien, 27.februārī, Latvijā austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, tādēļ sals šķitīs bargāks nekā iepriekšējās dienās, prognozē sinoptiķi.

Vēl nedaudz stiprāks vējš saglabāsies Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē, kur Kolkā jau naktī reģistrētas brāzmas līdz 17 metriem sekundē.

Pārsvarā gaidāms saulains laiks, būs arī mākoņi, vietām nedaudz īslaicīgi snigs, vējš putinās sniegu.

Gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par -10..-15 grādiem.

Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums un austrumu, ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 12 metriem sekundē, gaiss iesils vien līdz -12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīga anticiklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 773-776 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Tikmēr valsts AS "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka otrdienas rītā sniegs un apledojums vietām Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem – Bīriņu pagriezienam;

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas – Līgatnei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem – Braslas tiltam;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas - Liepājai;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Priedaines – Talsiem un no Usmas – Ventspilij;

Reģionālie autoceļi apledo Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Talsu un Ventspils apkārtnē.

LSM