Rūpes par dzīvniekiem aukstajā laikā

Jaunumi Sabiedrība | 26. februāris 2018 | 19:08

Daugavpils iedzīvotājus satrauc neaizlidojušo gulbju un citu putnu dzīves apstākļi ziemas aukstajā laikā, tādēļ Daugavpils dzīvnieku patversme steidz informēt, ka tās darbinieki regulāri seko gulbju stāvoklim.

Gadījumā, ja gulbja dzīvībai draud briesmas, viņi tiek nogādāti uz “Drauga Spārns”, kas ir Latvijas savvaļas putnu biedrība. Daugavpils dzīvnieku patversme sadarbojas ar šo organizāciju, kura jebkurā laikā ir gatava palīdzēt nelaimē nonākušajam putnam – nodrošina nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu.

Patversmes darbinieki vēlas informēt iedzīvotājus par to, ka gulbji ir spējīgi par sevi parūpēties arī ziemas laikā, gadījumā, ja ūdenstilpnes nav aizsalušas un ir pieejams ēdiens. Informē arī par to, ka nevajag gulbjus vest prom, lai sasildītu, jo tas putniem sagādā lieku stresu. Ja iedzīvotājiem ir vēlme palīdzēt šiem putniem, tad vienīgais veids kā to izdarīt ir pabarot ar svaigiem salātiem vai graudiem, bet nekādā gadījumā ar maizi! Ieteicams būtu gulbjus barot diennakts tumšajā laikā, lai viņi nepierastu pie cilvēkiem.

Kā skaidro ornitologi, gulbju barošana apdraud putnu savlaicīgu aizlidošanu, gulbjus barojot cauru gadu, putni pierod pie ēdiena un paliek ziemot Latvijā. Ja ir patiesa vēlme palīdzēt putniem, tad ir jāļauj viņiem dzīvot savu dzīvi bez cilvēku iejaukšanās.

Svarīgi ir parūpēties arī par klaiņojošajiem suņiem un kaķiem , tādēļ atgādina, ja uz ielas tiek pamanīts nosalis, izbadējies vai ievainots dzīvnieks, nekavējoties zvaniet uz tālruni 20042402 un ziņojiet par tā atrašanās vietu. Katrs apdraudētais dzīvnieks tiks nogādāts dzīvnieku patversmē.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Dome

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Daugavpils.lv