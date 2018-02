„Cilvēks parastais”: „Tā nav izrāde, tā ir dzīve!”

Jaunumi Kultūra | 23. februāris 2018 | 17:01

16. februārī uz Daugavpils teātra skatuves savu pirmizrādi piedzīvoja iestudējums „Cilvēks parastais”, kas ir poļu radošās komandas kopdarbs. Iestudējumu veidoja režisore Lucina Sosnovska, dramaturģe Patrīcija Kovaņska, scenogrāfe, kostīmu un gaismu māksliniece Paula Grohoļska. Izrāde – krievu valodā.

„Tā nav izrāde, tā ir dzīve!” tā pēc iestudējuma noskatīšanās izteicās viena no skatītājām. Kopīgā ieelpā un izelpā skatītājs dodas cilvēka izpētes ceļojumā aktiera Vadima Bogdanova vadībā. Šeit zūd tā saucamā ceturtā siena starp skatītāju un aktieriem, jo radošā komanda to ir iecerējusi kā atklātu sarunu, kurā visi kļūst par vienotu organismu. „Cilvēks parastais” ir cilvēka izjūtu šķērsgriezums, kur var satikt gan atmiņas no pagātnes, sirdsapziņas pārmetumus, mīlestības svētlaimi, bērnības sapņus, cilvēka vēlmi izprast, kāds ir viņa pastāvēšanas mērķis... Režisore nepiedāvā skatītājiem atbildes uz cilvēci tirdošiem jautājumiem. Patiesībā jautājumu kļūst tikai vairāk, jo cik plašs ir visums, tikpat neizsmeļams ir cilvēks. Režisore atzīmē, ka būtiskākais iestudējuma uzdevums ir pamodināt cilvēku un rosināt viņā šīs pārdomas.

Aktrise Kristīne Veinšteina, lūgta raksturot šo izrādi tiem, kas to vēl nav redzējuši, stāsta, ka „Cilvēks parastais” ir neparasts mākslas darbs, kas sevī nes dziļu filozofisku jēgu, savukārt tiem, kas izrādi jau noskatījušies, novēl ļauties dzīvē labajam un arī pašiem būt tiem, kas labo nes pasaulē.

Lomās: Vadims Bogdanovs, Vera Hramņikova, Eduards Zariņš, Vladimirs Dupaks, Natālija Kotona, Miroslavs Blakunovs, Māris Boka, Milena Savkina, Žanna Lubgāne, Kristīne Veinšteina, Diāna Apeine, Mihails Samodahovs, Olga Maksimova, Mihails Abramovs.

Tuvākās izrādes - 6. aprīlī plkst. 18.30, 29.aprīlī plkst. 17.00.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520), Biļešu paradīze kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Daugavpils.lv