2018.gada 22.februārī plkst.14.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tiek atklāta Latvijas valsts simtgadei veltīta izstāde “Tautiskais mantojums”. Izstādē skatāmas 120 lelles latviešu tautas tērpos no Latvijas teritorijas etnogrāfiskajiem novadiem – Vidzemes, Latgales, Zemgales, Augšzemes un Kurzemes.

Tautastērpu darinātāja ir trimdā ASV dzīvojusī latviete Austra Linde (dz. Ķauķis) (1918-1995). Vēsturiskā kolekcija tapusi 20.gadsimta 80.-90.gados. Katrā no tērpiem atrodams mūsu senču krāts mantojums. 1995.gadā, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, kolekciju uz A.Lindes dzimteni atveda viņas meita Astra Pavlovska.

Austra Linde dzimusi Ziemeru pagastā netālu no Alūksnes. Čakla sava pūra darinātāja jau agrā bērnībā no mātes un vecākām māsām iemācījās aust segas un dvieļus. Rokdarbi visu mūžu bija viņas vaļas prieks, un, pat esot tālu prom no dzimtenes, pāri okeānam, Austra Linde radīja un saglabāja vienu no latviešu tautas vērtībām – tautas tērpus.

Katrs no 120 izstādē skatāmiem tērpiem ir autentisks. Galvenokārt tie darināti pēc paraugiem, kas bija publicēti 1939.gadā izdotajā grāmatā "Novadu tērpi". Lellīšu tērpi tika austi uz mazajām stellītēm, ko A.Lindei bija uztaisījis vīrs. Tas bija sarežģīts un smalks darbs, jo novadu tautastērpi tika darināti miniatūrā.

Leļļu kolekcija vairākkārt ir bijusi izstādīta Amerikas Savienotajās valstīs, par to atzinīgi izteikusies ASV Muzeju institūta direktore Loisa Šeparde. Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizītes laikā Baltajā namā 1995. gadā Hilarijai Klintonei tika uzdāvināta viena no miniatūrajām tautu meitām – Lielvārdes lelle.

Latvijā līdz šim lelles 1998. gadā tika izstādītas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 2015.gadā – Carnikavas tautas namā “Ozolaine”, bet 2017.gadā – Alūksnes muzejā.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā izstāde būs skatāma līdz 18.04.2018.

