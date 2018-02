Jaunbūves bibliotēka ver durvis pēc renovācijas

Jaunumi Kultūra | 21. februāris 2018 | 15:21

Šodien, 20. februārī, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka atsāk darbu atjaunotās, paplašinātās telpās 18. novembra ielā 161. Ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu tika veiksmīgi renovēts ēkas pirmais stāvs un tajā ierīkota jauna, plaša lasītāju apkalpošanas zāle, kas nu ir brīvi pieejama ikvienam bibliotēkas lietotājam.

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka ilgus gadus darbojās 18. novembra ielas 161 otrajā stāvā, izmantojot telpas, kas daudzu ekspluatācijas gadu laikā bija novecojušas un vairs nespēja nodrošināt adekvātu vidi Jaunbūves mikrorajona iedzīvotāju bibliotekārajai apkalpošanai. Ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu 2017. gadā tika veiksmīgi īstenoti bibliotēkas telpu paplašināšanas un renovācijas darbi. Tagad bibliotēkas lietošanā papildus 2. stāvam ir arī jaunas, plašas telpas ēkas 1. stāvā. Jaunajās telpās izvietots daiļliteratūras abonements pieaugušajiem, ir iespēja lasīt periodiku un izmantot divas datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu. Visā bibliotēkā brīvi pieejams arī bezvadu internets.

Jaunbūves bibliotēkas telpu renovācija turpināsies 2018. gadā. Tās ietvaros tiks veikti remontdarbi bibliotēkas 2. stāvā. Renovācijas rezultātā Jaunbūves mikrorajona iedzīvotājiem būs pieejamas plašas, modernas un teicami aprīkotas telpas visdažādāko bibliotekāro pakalpojumu saņemšanai savas dzīvesvietas tuvumā.

Jaunbūves bibliotēka apkalpo lasītājus no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Būsiet mīļi gaidīti!

