Daugavpilī nosvinēja Masļeņicu

Jaunumi Kultūra | 19. februāris 2018 | 18:23

Masļeņicas svinēšana Daugavpilī šogad izvērtās plaša. Jau nedēļas laikā to svinēja pirmsskolas mācību iestādēs. Svinēja jautri – ar rotaļām, barankām un pankūkām, tēju, dzejoļiem, jokiem un pieteicieniem. Bet sestdien svinēšana pārcēlās uz pilsētas galveno laukumu. Pasākuma organizētāji – Krievu kultūras centrs un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde – pārsteidza pilsētniekus ar izklaižu daudzveidību un cienastu pārpilnību.

Laukumā sapulcējās ļoti daudz cilvēku, kuri paspēja izstaigāties pa nu jau kļuvušu par tradicionālo svētku tirdziņu Rīgas ielā. Šoreiz - 2 atvērtās kafejnīcas un 96 tirgotāji no dažādiem Latvijas rajoniem, kā arī no kaimiņu Lietuvas, sabrauca, lai priecētu pilsētniekus un Daugavpils viesus ar savu produkciju.

Bet pa to laiku Plašā Masļeņica Vienības laukumā turpinājās. Lielajā koncerta programmā piedalījās gan vietējie Krievu kultūras centra pašdarbības kolektīvi, gan pieaicinātie viesi.

Par programmas rozīnīti kļuva viesu no Rostovas pie Donas uzstāšanās. Vokālais kolektīvs ,,Uspeh” izpildīja visiem labi zināmas un iemīļotas muzikālās kompozīcijas. Bija arī tradicionālās Masļeņicas izpriecas: visus gribētājus vizināja ar zirgiem, mācīja staigāt uz koka kājām, notika sacīkstes ar spilveniem, sacensības smagumu celšanā, strādāja šautuve. Par galveno izpriecu kļuva Masļeņicas stabs, uz kura pēc tradīcijas tiek uzkarinātas balvas. Pa gludo baļķi nākas uzrāpties līdz tā virsotnei un noņemt iekāroto dāvanu. Pārbaudījums nav no vieglajiem, ar šo uzdevumu galā tika ne visi.

Neiztika bez Masļeņicas izsoles. Lotiem noderēja gan slotas, gan svētku kliņģeris un pat tikko nozvejotā skaistule – līdaka. Kāds varēs pamieloties ar gardajām zivs kotletēm.

Svētku izskaņā sadedzināja Masļeņicas izbāzeni. Ar to kopā sadedzināja raizes, bet visu sirdīs palika cerība uz gaidīto pavasari un visa labā piepildīšanos.

Bet tagad visiem pareizticīgajiem sākas gavēnis – attīrīšanās un pazemības laiks.

Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

