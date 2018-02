Daugavpilī veiksmīgi aizritējis pirmais tautu deju festivāls

Jaunumi Kultūra | 14. februāris 2018 | 20:09

Publicitātes foto

Gatavojoties XXVI Vispārējiem Dziesmu un XVI Deju svētkiem un svinot Latvijas simtgadi, 2018.gada 9. un 10. februārī Vienības nama koncertzālē norisinājās I Daugavpils Starptautiskā tautu deju festivāla pasākumi, kurā piedalījās 9 latviešu, krievu, lietuviešu, poļu un flamenko deju kolektīvi no Latvijas un Lietuvas.

Festivāla ietvaros notika divi krāšņi un daudzveidīgi koncerti, kuros kolektīvi izdejoja savam pārstāvētajam reģionam un kultūrai raksturīgas dejas, līdz ar to skatītājiem un arī pašiem dalībniekiem bija iespēja izbaudīt tērpu, muzikālā materiāla un horeogrāfijas daudzveidību. Kā atzina dalībnieki, bija interesanti salīdzināt dažādo deju raksturu, kā arī to, kādas dejas Latvijas un Lietuvas kolektīvi gatavo saviem dziesmu un deju svētkiem, kuri šogad notiks abās valstīs. Dažas dejas raisīja arī lielu interesi no skatītāju puses, jo tajās tika izmantoti līdz šim neredzēti elementi, piemēram, ķekatu maskas.

Festivāla lakā notika arī latviešu un poļu tautas dejas, kā arī flamenko meistarklases, kurās piedalījās aptuveni 90 festivāla dalībnieki un tās vadīja deju speciālisti no Latvijas un Lietuvas. Meistarklašu dalībnieki apguva poļu tautas dejas “Krakovjaks” un “Kujavieks”, vairākas latviešu etnogrāfiskās dejas, piemēram “Brička” un “Rozā polka”, kā arī flamenko dejas pamatsoļus. Meistarklašu dalībnieki atzina, ka, lai arī nodarbības bija fiziski nogurdinošas, tomēr gandarījums ir ļoti liels un apgūtās dejas labprāt iekļautu savā repertuārā.

Festivālu rīkoja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru, atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.



Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde