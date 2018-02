Par DU rektori ievēlēta profesore Irēna Kokina

Jaunumi Sabiedrība | 13. februāris 2018 | 19:42

Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces sēdē par Daugavpils Universitātes (DU) rektoru otrdien, 13. februārī, ievēlēta profesore Irēna Kokina.

Jau ziņots, ka uz DU rektora amatu kandidēja DU Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja profesore Irēna Kokina un DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktora p.i. un vadošā pētniece profesore Anita Stašulāne.

Satversmes sapulcē piedalījās 97 delegāti. Satversmes sapulces laikā tika izdalīti 97 vēlēšanu biļeteni, no kuriem, atverot balsošanas urnas, par derīgiem tika atzīts 93. Par profesori Irēnu Kokinu nobalsoja 55 Satversmes sapulces delegāti, savukārt par profesori Anitu Stašulāni – 38 Satversmes sapulces delegāti.

DU rektoru uz pieciem gadiem ievēlē universitātes Satversmes sapulce, kura sastāv no 100 delegātiem, to skaitā 20 studējošajiem. Par rektoru ievēlē to kandidātu, par kuru klātesošie ir atdevuši vairāk nekā pusi balsu.

Jaunievēlētais rektors sāks pildīt amata pienākumus pēc viņa apstiprināšanas Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Uzrunājot vēlētājus, I.Kokina teica, ka viņai ir gods kalpot Daugavpils Universitātei, pateicās par izrādīto uzticību un norādīja, ka viņas darbības programmā paredzēto universitātes attīstības mērķu sasniegšanai viņa sadarbosies ar visiem kolēģiem: “Tikai strādājot kopā, mēs spēsim stiprināt Daugavpils Universitāti un sasniegt augstu kvalitāti gan studiju darbā, gan zinātnē”.

Jaunievēlētā DU rektora CV un darbības programma publicēta šeit.

Pašreiz DU rektors ir akadēmiķis Arvīds Barševskis, kurš rektora amatā ir ievēlēts jau otro termiņu. A. Barševskis turpinās pildīt rektora pienākumus līdz Ministru kabinets apstiprinās jaunievēlēto rektoru.

